سورة «البلد» من السور المكية الخالصة، وعلى ذلك سار المحققون من المفسرين، وسورة البلد هي السورة الخامسة والثلاثون في ترتيب نزول السور، فقد كان نزول سورة البلد بعد سورة «ق»، وقبل سورة «الطارق»، أما ترتيب سورة البلد في المصحف فهي السورة التسعون. وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

عجائب أوائل سورة البلد

قوله: لا أقسم بهذا البلد ، ثم قال: وأنت حل بهذا البلد كرره، وجعله فاصلا في الآيتين، وقد سبق القول في مثل هذا. ومما ذكر في هذه السورة على الخصوص أن التقدير: [ ص: 250 ] لا أقسم بهذا البلد وهو حرام، وأنت حل بهذا البلد وهو حلال ؛ لأنه أحلت له مكة حتى قتل فيها من شاء وقاتل، فلما اختلف معناه صار كأنه غير الأول، ودخل في القسم الذي يختلف معناه ويتفق لفظه.

أسماء سورة البلد

لا يعرف كثيرون أن لسورة البلد 3 أسماء وردت في كتب التفسير والسير جاءت كالتالي:

الاسم الأول: سورة البلد سمّيت في المصاحف وكتب التّفسير «سورة البلد». وهو إمّا على حكاية اللّفظ الواقع في أولها، وإمّا لإرادة البلد المعروف وهو مكّة



الاسم الثانى: سورة (لا أقسم بهذا البلد) هكذا وردت في كتب [غريب القرآن وتفسيره:428])و [جامع البيان:24/433])و [تفسير مجاهد: 758]



الاسم الثالث: سورة (لا أقسم) سمّيت هذه السّورة في ترجمتها عن «صحيح البخاريّ»: «سورة لا أقسم»...).

زمن نزول سورة البلد

سورة البلد مكية وتحتوي على مؤشرٍ يشير إلى أنها نزلت في الفترة التي عزم فيها كفار مكة على معارضة النبي محمد. وأحلت لأنفسهم الطغيان والإسراف عليه. ونوّه الثعالبي على أنها قد تكون نزلت عام الفتح.

أ سباب نزول بعض آيات سورة البلد

ورد في بعض آيات سورة البلد سبب مخصص في نزولها وذلك على النحو التالي:

قال -تعالى-: {أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ}، فقد قيل إنّها نزلت في أبي الأشد أُسيد بن كلدة الجمحي، فقد كان مغترًّا بقوّته،

أمّا الآية الكريمة الآتية: {يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا}، فقد قيل إنّها نزلت في الحارث بن نوفل، حيث قال إنّه أهلك الكثير من المال في الكفّارات، وقيل أُنزلت في غيره من الذين كانوا يستخدمون مالهم للصدّ عن دين الله،

ولم يرد سبب مخصص لنزول كامل سورة البلد، وإنما نزلت بشكل عام للحديث عن عدّة أمور، ومنها ما يأتي: الحديث عن تعظيم البلد الحرام. وعن تكريم آدم وذرّيّته. وعن معاناة الإنسان من الولادة إلى الممات، وما يكابده في الحياة الدنيا من متاعب. الحديث عن الطريق الأمثل للوصول إلى الله تعالى.

فضائل سورة البلد

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

موضوعات سورة البلد

1- التَّنويهُ بشَأنِ مَكَّةَ.

2- ما ابتُلِيَ به الإنسانُ فى الدُّنيا مِن النَّصَبِ والتَّعَبِ.

3- ذَمُّ الاغترارِ بالقُوَّةِ، والتَّفاخُرِ.

4- تَعدادُ نِعَمِ اللهِ تعالى على الإنسانِ.

5- الحَضُّ على المُداوَمةِ على فِعلِ الخَيرِ، وإصلاحِ النَّفْسِ.

6- بيانُ حُسنِ عاقِبةِ المُؤمِنينَ، وسوءِ عاقِبةِ الكُفَّارِ.

مقاصد سورة البلد

ومن مقاصدها: التنويه بشأن مكة، لشرفها وحرمتها ووجود البيت المعظم بها، وتعداد نعم الله-تبارك وتعالى- على الإنسان حتى يرجع عن عصيانه وغروره، ويخلص العبادة لخالقه، وبيان حسن عاقبة الأخيار، وسوء عاقبة الأشرار..افتتحت السورة الكريمة بالقسم، تشويقا لما يرد بعده، وتأكيدا للمقسم عليه.

و " لا " فى مثل هذا التركيب، يرى المحققون أنها مزيدة للتأكيد، والمعنى: أقسم بهذا البلد.

أى: مكة المكرمة، وقد جاء القسم بها فى قوله - تعالى -: ( والتين والزيتون.

وَطُورِ سِينِينَ.

وهذا البلد الأمين ) قال الشيخ محمد عبده - رحمه الله -: قوله: ( لاَ أُقْسِمُ.. ) عبارة من عبارات العرب فى القسم، يراد بها تأكيد الخبر، كأنه فى ثبوته وظهوره لا يحتاج إلى قسم.

ويقال إنه يؤتى بها فى القسم إذا أريد تعظيم المقسم به.

أحاديث حول سورة البلد

لم يصح حديث أو أثر خاص في فضل السورة، سوى أنها من أوساط المفصل ومناسبة سورة (البلد) لما قبلها من سورة (الفجر): تأتي من كون السورتين موضوعهما واحد عن خلق الإنسان وأحواله وتذكيره بالنعم

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