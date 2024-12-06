الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الحكومة العراقية: تقسيم سوريا خط أحمر ولا نسعى للتدخل العسكري

رئيس الحكومة العراقية،
رئيس الحكومة العراقية، فيتو

قالت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم الجمعة: "لم نتعرض لأزمة مالية أو سياسية ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

العراق يتغلب على التحديات الاقتصادية 

وأضافت الحكومة العراقية في بيانها، أن التهديدات التي وجهت إلى العراق كانت مخيفة والعراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة.

وأوضحت الحكومة العراقية أن ما يحدث في سوريا معقد وأمنها القومي يؤثر في العراق، مضيفة: "سنعزز العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني لمواجهة التطورات".

وتابعت الحكومة العراقية في بيانها: "تقسيم سوريا خط أحمر للعراق ويجب التحرك سياسيا لاحتواء الأزمة وما يحدث في سوريا بحاجة إلى توافق دولي وإقليمي"، مؤكدة أن العراق لا يسعى للتدخل العسكري في سوريا.

تطورات الأوضاع في سوريا 

واجتمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع نظيريه السوري والإيراني لمناقشة الوضع في سوريا. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن وزير الخارجية السوري بسام صباغ وصل إلى العاصمة العراقية بغداد أمس الخميس، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل اليوم الجمعة.

وجاء بيان سوري عراقي إيراني مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاثة:لا خيار سوى التعاون لمواجهة جميع مخاطر التصعيد بالمنطقة وتهديد أمن سوريا يشكل خطرا على استقرار المنطقة بكاملها

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العراق سوريا الوضع فى سوريا بغداد عراقجي

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