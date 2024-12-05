الخميس 05 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بعد السيطرة على حلب وحماة فى سوريا، الجولاني يوجه رسالة إلى العراق (فيديو)

الجولاني، فيتو
الجولاني، فيتو

طالب زعيم هيئة تحرير الشام “الإرهابية” المعروفة سابقا “جبهة النصرة”، أحمد الشرع الملقب بـ الجولاني، اليوم، من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عدم السماح لقوات الحشد الشعبي بالتدخل في سوريا، وحذر من تصعيد التوتر بالمنطقة.

الجولاني يوجه رسالة إلى رئيس وزراء العراق 

وأضاف الجولاني في بيان مصور،  "نشد على يده أن ينأى بالعراق عن الدخول في أتون حرب جديدة مع سوريا"، مؤكدا أن الاعتقاد بأن الحرب ستمتد للعراق وهم.

الفصائل المسلحة تتقدم صوب حمص ودرعا ودير الزور

ودعا الجولاني فى ذات الفيديو، أهالي حمص ودرعا ودير الزور إلى الاستعداد، في إشارة إلى أن الفصائل المسلحة آتية لقتال الجيش السوري.

أتت تلك التصريحات فيما أعلن الجيش السوري أن وحداته العسكرية "قامت بإعادة الانتشار والتموضع خارج مدينة حماة"، بعد أقل من أسبوع على سقوط حلب، ثاني أكبر المدن السورية في أيدي الفصائل أيضا.

وتقدمت الفصائل المسلحة التى تقودها ما تسمى بـ هيئة تحرير الشام، نحو مركز مدينة حماة، ودخول بعض أحيائها بعد السيطرة على حلب.

الجولاني لأهالي حمص ودرعا ودير الزور: جهزوا أنفسكم

الجولاني يعلن حل هيئة تحرير الشام خلال ظهوره النادر فى قلعة حلب

 

 

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الجولاني الحشد الشعبي أحمد الشرع محمد شياع السوداني جبهة النصرة هيئة تحرير الشام حمص

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