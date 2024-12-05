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خارج الحدود

بعد رسالة الجولاني، مقتدى الصدر يكشف موقفه من الأزمة السورية

مقتدى الصدر، فيتو
مقتدى الصدر، فيتو

كشف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق، اليوم الخميس، عن موقفه من الأحداث بسوريا قائلا: “نحن على موقفنا من عدم التدخل في الشأن السوري”.

وأضاف: نراقب الوضع في سوريا بدقة.

مقتدى الصدر يكشف موقفه من الصراع في سوريا 

ويأتي ذلك بعدما طالب زعيم هيئة تحرير الشام “الإرهابية” المعروفة سابقا “جبهة النصرة”، أحمد الشرع الملقب بـ الجولاني، اليوم، من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عدم السماح لقوات الحشد الشعبي بالتدخل في سوريا، وحذر من تصعيد التوتر بالمنطقة.

الجولاني يوجه رسالة إلى رئيس وزراء العراق 

وأضاف الجولاني في بيان مصور، "نشد على يده أن ينأى بالعراق عن الدخول في أتون حرب جديدة مع سوريا"، مؤكدا أن الاعتقاد بأن الحرب ستمتد للعراق وهم.

الفصائل المسلحة تتقدم صوب حمص ودرعا ودير الزور

ودعا الجولاني فى ذات الفيديو، أهالي حمص ودرعا ودير الزور إلى الاستعداد، في إشارة إلى أن الفصائل المسلحة آتية لقتال الجيش السوري.

أتت تلك التصريحات فيما أعلن الجيش السوري أن وحداته العسكرية "قامت بإعادة الانتشار والتموضع خارج مدينة حماة"، بعد أقل من أسبوع على سقوط حلب، ثاني أكبر المدن السورية في أيدي الفصائل أيضا.

وتقدمت الفصائل المسلحة التى تقودها ما تسمى بـ هيئة تحرير الشام، نحو مركز مدينة حماة، ودخول بعض أحيائها بعد السيطرة على حلب.
 

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