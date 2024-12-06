الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد سقوط حماة، اجتماع وزاري ثلاثي في العراق اليوم لمناقشة الوضع في سوريا

فصائل مسلحة في سوريا،
فصائل مسلحة في سوريا، فيتو

قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجتمع مع نظيريه السوري والإيراني اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن وزير الخارجية السوري بسام صباغ وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في وقت متأخر من يوم الخميس، وإن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيصل اليوم الجمعة.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي فادي الشمري "اجتماع مهم بين وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا. سنتخذ إجراءات سياسية وعسكرية لحماية أمننا من التهديدات الواردة من سوريا".

وأضاف الشمري: "لن نرد على تصريحات الجولاني فلا رد لنا على جماعات إرهابية".

وأكد أنه "لسنا معنيين بالتدخل العسكري في سوريا".

ويأتي اجتماع اليوم بعد تقدم سريع حققه مقاتلو الفصائل المسلحة بدأ الأسبوع الماضي بالسيطرة على مدينة حلب في شمال سوريا، ثم باستيلائهم على مدينة حماة يوم الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عراقية وسورية قولها إن بعض المقاتلين العراقيين دخلوا سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع لدعم الحكومة السورية.

وشدد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الخميس، على استعداد بغداد للعب دور محوري في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.

وأشار العوادي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن العراق يعتقد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع المستمر في سوريا.

واعتبر أن التعاون بين الأطراف المعنية في المنطقة هو خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار.

وأوضح المسؤول العراقي أن بغداد على استعداد للمساهمة في أي جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يضمن وحدة الأراضي السورية ويحترم سيادتها، مع التأكيد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في سوريا لضمان عدم تجدد الصراع في المستقبل.

وكان زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، قد حثّ الخميس، في مقطع فيديو، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على عدم السماح للحشد الشعبي الموالي لإيران بالتدخل في سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الوضع فى سوريا وزير الخارجية السوري بسام صباغ العاصمة العراقية بغداد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مدينة حلب مدينة حماة الجولاني

الأكثر قراءة

تصريح صادم لـ ميسي عن مواجهته الأولى أمام الأهلي

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي الجديدة وموعد التطبيق

ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن، شركات المحمول تحسم الجدل

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك، وحقيقة وجود تعويم الفترة المقبلة

حقيقة انقطاع الطلاب عن الحضور للمدارس بعد انتهاء امتحانات شهر نوفمبر

زيادة جديدة في أسعار بيبسي بلاستيك، وهذه قيمة الزيادة والتطبيق خلال ساعات

أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

منوعات

المزيد

حصان السبب، إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام (فيديو)

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية