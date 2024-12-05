ضبط 11 طن مخلل و95 صفيحة جبن فاسد في حملة صحية بالدقهلية (صور)

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل مديرية صحة الدقهلية للطب الوقائى، حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بنطاق مركز ومدينة دكرنس للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنين.

حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بدكرنس

ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ السلع الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين.

رافق وكيل المديرية الوقائي خلال الحملة الدكتورة لبني عابد مدير ادارة الاغذية بالمديرية علاوة على الدكتور يوسف الزيني مدير إدارة دكرنس والدكتورة منار الوصيف وكيل الإدارة وفريق مراقبة الأغذية بدكرنس.

نتائج الحملة الصحية على المنافذ الغذائية بدكرنس

وأسفرت حملة صحية عن ضبط 95 صفيحة جبنة اسطنبولي بإجمالى وزن 950 كجم لوجود يرقات ديدان عليها 109 برميل مخلل بإجمالى وزن 10900كجم لوجود ديدان وعفن وانبعاث روائح كريهة، كما تم إعدام 67 كجم أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

تحرير محاضر للعرض على النيابة العامة

وأكد وكيل الطب الوقائى أنه تم تحرير محاضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وسحب عينات من جميع المضبوطات لإرسالها للفحص المعمل بمعامل وزارة الصحة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

تحرير 5 محاضر جنح وغلق منشأة للخطر الداهم

كما تم تحرير 5 محاضر جنح صحية والتوصية بغلق 2 منشأه لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.