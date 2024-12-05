الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 11 طن مخلل و95 صفيحة جبن فاسد في حملة صحية بالدقهلية (صور)

حملة صحية في الدقهلية
حملة صحية في الدقهلية على المنشآت الغذائية، فيتو

 ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل مديرية صحة الدقهلية للطب الوقائى، حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بنطاق مركز ومدينة دكرنس للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنين.

حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بدكرنس 

 ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ السلع الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين.

 

 رافق وكيل المديرية  الوقائي خلال الحملة الدكتورة لبني عابد مدير ادارة الاغذية بالمديرية علاوة على الدكتور يوسف الزيني مدير إدارة دكرنس والدكتورة منار الوصيف وكيل الإدارة وفريق مراقبة الأغذية بدكرنس.

نتائج الحملة الصحية على المنافذ الغذائية بدكرنس

 وأسفرت حملة صحية عن ضبط 95 صفيحة جبنة اسطنبولي بإجمالى وزن 950 كجم لوجود يرقات ديدان عليها 109 برميل مخلل بإجمالى وزن 10900كجم لوجود ديدان وعفن وانبعاث روائح كريهة، كما تم إعدام 67 كجم أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

 

تحرير محاضر للعرض على النيابة العامة

وأكد وكيل الطب الوقائى أنه تم تحرير محاضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وسحب عينات من جميع المضبوطات لإرسالها للفحص المعمل بمعامل وزارة الصحة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

محافظ الشرقية يتابع جهود إزالة الإشغالات وتنفيذ حملات النظافة وتيسير الحركة المرورية

إعدام مواد غذائية وتحرير 173 محضرا وغلق 79 منشأة في حملات صحية بالدقهلية

تحرير 5 محاضر جنح وغلق منشأة للخطر الداهم 

 كما تم تحرير 5 محاضر جنح صحية والتوصية بغلق  2 منشأه لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاشتراطات الصحية الحملات الانضباطية السلع الغذائية الصحة العامة المنشات الغذائية تكثيف الحملات حملة تفتيشية صحة الدقهلية مراقبة الاغذية مركز ومدينة دكرنس مواد غذائية معامل وزارة الصحة

مواد متعلقة

صحة سوهاج تختتم دورة تدريبية بعنوان "علاج الجذور في طب الأسنان"

100 مليون صحة، تقديم الخدمات الصحية لـ 92 ألف مواطن بسوهاج

صحة الفيوم: إحالة الأطباء المتغيبين أثناء جولة وكيل الوزارة للتحقيق

فوائد الزعفران، يكافح العدوى ويقوي المناعة ويعزز صحة القلب

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

تنظيم الاتصالات يطلق رسميًّا تقنية الشريحة المدمجة ESIM بالسوق المصري

أخبار مصر: مفاجأة عن زلزال دمياط، قرعة كأس العالم للأندية، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس، اغتيال مسئول كبير يهز أمريكا

الأهلي يكشف حقيقة حصوله على 50 مليون دولار من المشاركة في المونديال

لا أستطيع التنفس وبموت، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس وتوجيه رسالة إلى والده (فيديو)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

أول تعليق من كوريا الشمالية على أحداث سوريا

مفاجأة جديدة بأسعار الذهب قبل ساعات من صدور البيانات الأمريكية

منوعات

المزيد

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

طوارئ في سيدني بعد ظهور حطام "الكرات الغامضة" مجددا على الشواطئ

لا أستطيع التنفس وبموت، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس وتوجيه رسالة إلى والده (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار في البنوك صباح اليوم الخميس 5-12-2024

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 5- 12- 2024 في الأسواق

حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على آيات السحر في القرآن وعقوبة الساحر من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية