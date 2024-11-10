ضبط أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في حملة صحية بالدقهلية

أعلنت صحة الدقهلية عن ضبط طن شطة مجهولة المصدر و115 صفيحة جبنة منتهية الصلاحية بـ" السنبلاوين"

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة برئاسة تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى يرافقه الدكتورة لبني عابد مدير إدارة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ومدينة السنبلاوين.



يأتى ذلك بناء علي تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بضرورة تشديد الرقابة علي الأغذية المقدمة للمواطنين وفى إطار علي الخطة الموضوعة بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.



أسفرت الحملة عن ضبط 115صفيحه جبنة منتهية الصلاحية بمعمل منتجات البان بناحية برقين علاوة على ضبط 30شيكارة ملح منها 20شيكارة منتهية الصلاحية و10 أخرى يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وصرح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب العلاجى أن قائمة المضبوطات تضمنت أيضًا 30عبوة جبنة مجهولة المصدرغير مدون عليها اى بيانات وتم سحب عينات منها للتحليل بالإضافة إلى تحرير محضرلوجود خطر داهم بالمنشاة.



بدورها أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه الحملة تفقدت إحدى شركات العطارة بنطاق السنبلاوين حيث تم ظبط طن شطة مجهولة المصدر وابلاغ الجهات لعدم وجود ترخيص علاوة على تحرير جنحة نقص اشتراطات.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ