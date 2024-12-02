رئيس مدينة دكرنس بالدقهلية يتفقد موقع العقار المنهار (صور)

انتقل هاني سليمان رئيس مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية ورجال الحماية الي موقع عقار دكرنس المنهار، وتم فرض كردون أمني بمحيطه لحماية المواطنين.

تحرك أمني وتنفيذي بموقع العقار المنهار

وشهدت مدينة دكرنس في محافظة الدقهلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين انهيار منزل مكون من 4 طوابق خال من السكان بمدينة دكرنس دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

رئيس دكرنس بموقع انهيار العقار

على الفور أمر هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس بسرعة التوجه إلى موقع انهيار العقار والتعامل معه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والمنازل المجاورة بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المختصة.

فصل المرافق عن المنزل وإخلاء المكان وفرض كردون أمني

كما أمر " محافظ الدقهلية " بفصل المرافق عن المنزل وإخلاء المكان وفرض كردون أمني حول المنزل المقام علي مساحة 80 متر مربع بشارع الوليد المتفرع من شارع مجلس المدينة، حيث وصل على الفور إلى موقع الانهيار رجال الحماية المدنية، حيث تم استدعاء عدد 2 لودر لرفع أثار الانهيار والإشغالات.

ووجه "مرزوق" فريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وطمأن "محافظ الدقهلية " المواطنين بأن فرق العمل قد بدأت في مباشرة عملها على الفور ولا توجد أي خسائر في الأرواح.

أرقام الشبكة الوطنية لتلقي الشكاوي وتلبية احتياجات المواطنين

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورًا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات وعدم تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

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