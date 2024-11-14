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وكيل الطب الوقائي بالدقهلية يتفقد سير العمل بمركز طب الأسرة بكفر الجنينة

جولة للطنبولي بمركز
جولة للطنبولي بمركز الأسرة بمركز كفر الجنينة بالدقهلية، فيتو

أجرى الدكتور الدكتور تامر الطنبولى، وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي بالدقهلية، يرافقه الدكتور رامي السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة فاتن السعيد مدير إدارة نبروه، بجولة تفقدية لمركز طب الأسرة كفر الجنينة؛ لمتابعة انتظام العمل بعد افتتاح المركز؛ ليصبح إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وكيل الطب الوقائى يتفقد المركز الجديد لطب الأسرة فى كفر الجنينة 
تأتي الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية خاصة المنشآت المدرجة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.


استهل وكيل المديرية  الزيارة بتفقد غرفة الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر أدوية، ومستلزمات الطوارئ، وتدريب الطاقم الطبي على أعمال الطوارئ.

وتابع بتفقد الصيدلية؛ للتأكد من توافر الأدوية الاستراتيجية،وعيادة الأسنان، علاوة على غرفة التعقيم، والنفايات لاستطلاع مدى مطابقتها للمواصفات، والمعايير، وتوافر كمية مناسبة من مستلزمات مكافحة العدوى.


واستكمل الجولة بمتابعة أعمال المبادرات الرئاسية، وخدمات تنظيم الأسرة للسيدات من توقيع الكشف الطبي عليهن، وحصولهن على الوسائل بسهولة، وتنفيذ الندوات التوعوية، وتقديم المشورة، مشددًا على ضرورة انتظام سير العمل بغرفة الملفات، والتأكد من إنشاء ملفات جديدة لكافة المترددين على المركز.


وفى ختام الزيارة، أكد وكيل المديرية للطب الوقائى على الفرق الطبية أهمية حسن استقبال المواطنين والمعاملة الجيدة لهم، ومثمنًا فى الوقت ذاته جهود الفرق الطبية.
 

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