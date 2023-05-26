عناوين منافذ السلع الغذائية المتنقلة في محافظة الجيزة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حرصها على كافة السلع الغذائية للمواطنين من خلال المنافذ المتنقلة والثابتة بأسعار مخفضة لمساعدة المواطنين ومواجهة جشع التجار وفي السطور التالية نرصد عناوين المنافذ التي أقامتها المحافظة بكافة أحياء الجيزة ومزودة بكافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

شارع همفرس في بولاق الدكرور

- 247 عمارة 6 أكتوبر

- الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر.

- الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل.

- بجوار قسم شرطة العياط – العياط.

- شارع المحطة – العياط.

- شارع المطار بجوار معهد القلب – إمبابة.

- مركز ومدينة البدرشين.

-إعلانات-

- أمام المحكمة بمركز العياط.

- أول شارع المنشية طوابق فيصل.

- شارع النصر في إمبابة.

- شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين.

- كعابيش الطوابق فيصل.

- كوم بكار اخر فيصل – الهرم.

- برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم.

- 50 أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي.

- شارع المطار بشتيل الوراق.

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر.

- الشوبك الشرقي الصف.

- ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية.

- مدخل المستقبل أكتوبر.

- شارع أو الليل بولاق الدكرور.

- مدخل المستقبل 6 أكتوبر.

- جزيرة محمد السوق الوراق.

- الوحدة المحلية البراجيل أوسيم.

- منشية البكاري الهرم.

- الطالبية الهرم.

- زاوية أو سويلم العياط.

- سلم المطافي المنيب.

- فيصل بولاق الدكرور.

- مزلقان لعبة بشتيل أوسيم.

- زاوية أبو سويلم العياط.

- 800 فدان 6 أكتوبر.



محافظ الجيزة









وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أجرى جولة ميدانية على عدد من المخابز البلدية بنطاق حي شمال الجيزة لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظًا على حقوق المواطنين.

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة الأجهزة التموينية بالتعامل الحازم حيال التلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات مع تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخبز المخالف لعدم تكرار المخالفة.



مخابز القومية



وشملت جولة محافظ الجيزة مخابز (القومية والبوهي وإمبابة) بأحياء شمال الجيزة والوراق والتى راجع خلالها أوزان أرغفة الخبز للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمعايير المقررة.

كما اطلع المحافظ علي الحصص المقررة للمخابز من الدقيق البلدى، مشددًا على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل في هذا الشأن.