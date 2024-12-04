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محافظات

إعدام مواد غذائية وتحرير 173 محضرا وغلق 79 منشأة في حملات صحية بالدقهلية

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق للاطمئنان على توفير الأطعمة والمشروبات المختلفة المطابقة للمواصفات الصحية حرصا على صحة وسلامة المواطنين في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

 

حملة رقابية للمرور على 268 منشأة

وأوضح قيام الإدارة العامة لـ الطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية"بحملة رقابية للمرور على 268 منشأة.

 

توفير مختلف الخدمات الحياتية للمواطن بالمواصفات الصحية 

وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية وإجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية المطلوبة.

صحة الدقهلية..المرور على 268 منشأة متنوعة

ومن جانبه أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية أن حملة إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي قامت بالمرور على 268 منشأة متنوعة خلال أسبوع وقامت بسحب 68 عينة متنوعة للتحليل تشمل مواد غذائية ومياه وخزانات.

اعدام اغذية غير صالحة بالحملة وغلق منشات مخالفة 

 وتم اعدام أغذية تقدر بـ  834 كيلو  و178 لتر عصائر وتحرير 173 محضرا،وضبط 1586 كيلو  أغذية متنوعة مخالفة للمواصفات،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والتوصية بغلق 79 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

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وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الإستمرار في حملات الطب الوقائي بمديرية الصحة على كافة المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة حرصا على صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات.

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