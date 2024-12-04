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محافظات

صحة الدقهلية: إجراء عمليتين ذات مهارة لزراعة القرنية بـ"رمد المنصورة"

رمد المنصورة، فيتو
رمد المنصورة، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية عن نجاح الفريق الطبى بمستشفى الرمد فى إجراء عمليتين لزراعة القرنية وذلك ضمن مبادرة المركزى لتغطية جراحات زراعة القرنية في كافة المحافظات.

تحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء الدقهلية
وأكد وكيل الوزارة على التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالدقهلية  من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.لافتًا إلى أن رمد المنصورة  بصدد إجراء عدد من عمليات زراعة القرنية خلال الفترة الفترة المقبلة.

 

زراعة القرنية مع الحفاظ علي النسيج الداخلي


وقال الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن العملية الأولى كانت زراعة لكل انسجة القرنية فى حين أن الثانية تضمنت زراعة القرنية مع الحفاظ علي النسيج الداخلي لقرنية المريض والتي تتطلب مهارة عالية.

 

تطور للفرق الطبية برمد المنصورة 


وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لـ الفريق الطبي بـ "رمد المنصورة " بقيادة  الدكتور أحمد حسان مدير المستشفى والدكتور  فادي السيد  والدكتورة أسماء اسماعيل علي علاوة على الدكتورة مها صبري والدكتورة  وسام نصر على جهودهم المتميزة 

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