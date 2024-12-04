محافظ الشرقية يتابع جهود إزالة الإشغالات وتنفيذ حملات النظافة وتيسير الحركة المرورية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطن علي رأس أولويات الجهاز التنفيذى، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة علي مدار اليوم لتحسين جميع الخدمات منها حملات النظافة والتجميل

إزالة كافة التعديات المخالفة

ورفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة كافة التعديات المخالفة من حرم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتيسير الحركة المرورية وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها

متابعة الاعمال الجارى تنفيذها

فضلا عن متابعه تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة.

متابعة اعمال النظافة

وعلى مدار اليوم،يتوجه رؤساء المراكز والمدن للمرور الميداني لمتابعه أعمال النظافة ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة ومتابعة جودة السلع المعروضة بالمحال والأسواق والمخابز ومتابعة انتظام سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها

تقديم كافة التيسيرات

وكذلك المرور علي المراكز التكنولوجية للتأكد من تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

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