أخبار مصر: مفاجأة عن زلزال دمياط، قرعة كأس العالم للأندية، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس، اغتيال مسئول كبير يهز أمريكا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

رئيس البحوث الفلكية يكشف مفاجأة عن زلزال شمال دمياط ويرد على توقعات العالم الهولندي (فيديو)

زلزال دمياط، قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن زلزال أمس الأربعاء التي شعر به سكان دمياط في بداية المتوسط، موضحًا أنه وقع بين جزيرة قبرص وتركيا، نافيًا أن يكون الزلزال وقع في مصر.

اليوم، قرعة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، ومرتجي يمثل الأهلي

تُقام اليوم الخميس قرعة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، والمقرر أن تُقام بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

لا أستطيع التنفس وبموت، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس وتوجيه رسالة إلى والده (فيديو)

نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأربعاء، مقطع فيديو لعائلات الأسرى يظهر فيه يائير نتنياهو نجل رئيس وزراء الإسرائيلي وكأنه محتجز داخل نفق لحماس، لكن ما حقيقة الفيديو؟.

التصويت خلال 24 ساعة، ماذا يحدث حال تمرير مقترح عزل رئيس كوريا الجنوبية؟

تم تقديم اقتراح لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه للأحكام العرفية إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية اليوم الخميس، وهو إجراء برلماني يمهد الطريق للتصويت على المقترح هذا الأسبوع.

جهود مكثفة لإنقاذ سفينة سياحية على متنها 59 أجنبيًّا بعد شحوطها بنهر المنيا

تواصل الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية بالتعاون مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا الدفع بقاطرة لتحريك السفينة كراون بعد شحوطها في نهر النيل بالمنيا.

اليوم، تعديل مسار قطارات خط "طنطا - السنطة" للصيانة، اعرف الخطوط البديلة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مسار القطارات على خط طنطا / السنطة / الزقازيق لأعمال إصلاح وصيانة السكة.

الجيش السوري يحسم معركة جبل زين العابدين في حماة

قال المرصد السوري، فجر اليوم الخميس، إن معركة جبل زين العابدين في حماة، حسمت خلال هذه الساعة لصالح الجيش السوري.

الصحة: شراء تطعيمات ضد مرض السعار بمليار جنيه

أكد الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة تستهدف شراء طعوم بما يوازي مليار جنيه للقضاء على مرض السعار.

أسعار الخضراوات اليوم، عودة جنون الطماطم وانخفاض البطاطس والبصل بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لأخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

جريمة تهز نيويورك، لحظة اغتيال رئيس يونايتد هيلث كير بالرصاص في مانهاتن (فيديو)

اهتز الشارع النيويوركي على وقع جريمة في وضح النهار، حيث أطلق مهاجم على دراجة النار على برايان تومبسون المدير التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير، متعددة الجنسيات، وأحد أكبر شركات التأمين الصحي في العالم، وقتله، أمام أحد فنادق مانهاتن بنيويورك، صباح الأربعاء، قبل أن يفر هاربًا، فيما أعلنت الشرطة بدء حملة بحث لاصطياد المهاجم.

أمهات آخر زمن، أمن سوهاج يكشف حيلة ربة منزل في واقعة اختطاف طفلها وابتزاز والده وشقيقها

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج لغز غياب طفل 3 سنوات عن المنزل بعد أن تقدمت والدته ببلاغ إلى مركز شرطة المراغة باختفاء الطفل.

صلاح يتخطى إريكسن وشيرنجهام ويقترب من بيكهام ضمن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف

انفرد محمد صلاح بالمركز الـ11 ضمن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

إسرائيل تتقدم بمقترح جديد لإطلاق سراح الرهائن والبدء في وقف إطلاق النار

مقترح جديد تقدمت به إسرائيل بشأن صفقة لإطلاق سراح بعض الرهائن المائة المتبقين الذين تحتجزهم حماس والبدء في وقف إطلاق النار في غزة.

حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، مؤكدة استمرار سقوط الأمطار ببعض المناطق بالجمهورية وشبورة صباحية كثيفة.

باستثناء البلطي، ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسماك بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها قمة لاتسيو ونابولي بكأس إيطاليا

مواعيد مباريات اليوم الخميس، يشهد اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها انطلاق مباريات الجولة 13 من الدوري السعودي ومباريات بالدوري الإنجليزي حيث يواجه فولهام برايتون ويواجه بورنموث توتنهام هوتسبير وقمة لاتسيو ونابولي بكأس إيطاليا.

جنيفر لوبيز توجه رسالة لجمهورها في مصر وتكشف انطباعها عن حفل السعودية (فيديو)

قال النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز:"قضيت وقتًا رائعًا خلال حفلي بالمملكة العربية السعودية وكنت سعيدة بوجودي هناك".

بعد قرار لـ ترامب، بيتكوين تتخطى الـ100 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

صعدت عملة بتكوين فوق مئة ألف دولار لأول مرة، اليوم الخميس، وسط توقعات بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستوفر بيئة تنظيمية مواتية لسوق العملات المشفرة.

لحظة انهيار تمثال بوذا الضخم على راهب و5 آخرين في تايلاند (فيديو)

لقي راهب بوذي مصرعه وأُصيب 5 آخرين، إثر انهيار تمثال "بوذا" خرساني حديث البناء، يبلغ طوله 12 مترًا، في أحد المعابد البوذية الواقعة على ضفة نهر ميكونج شمال شرقي تايلاند، قرب الحدود مع لاوس.

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