إسرائيل تتقدم بمقترح جديد لإطلاق سراح الرهائن والبدء في وقف إطلاق النار

مقترح جديد تقدمت به إسرائيل بشأن صفقة لإطلاق سراح بعض الرهائن المائة المتبقين الذين تحتجزهم حماس والبدء في وقف إطلاق النار في غزة.

أكد مسؤولان إسرائيليان، اليوم الخميس، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن "الإطار المحدث للصفقة لا يختلف كثيرًا عن الاقتراح الذي تم التفاوض عليه في أغسطس ولم يتحقق، لكنه يحمل بعض التغييرات ومساحة للمناورة والمفاوضات".

وأوضح المسؤولين الإسرائيليين أن "التركيز الآن ينصب على محاولة تنفيذ المرحلة الأولى من تلك الصفقة مع بعض التغييرات"، مؤكدين أن "حماس أبدت استعدادًا أكبر لإظهار المرونة والبدء في تنفيذ حتى الاتفاق الجزئي".



تفاصيل المقترح الجديد

وأضاف مسؤولون إسرائيليون أن الإطار الإسرائيلي المحدث تم الاتفاق عليه في اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، مع عدد من كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وتم نقل مبادئ الإطار المحدث إلى كبار مسؤولي الاستخبارات المصرية، الذين قدموها لممثلي حماس في محادثات يومي، الإثنين والثلاثاء، في القاهرة.

وتضمن المقترح استعداد إسرائيل للتفاوض على وقف إطلاق نار يستمر من 42 إلى 60 يومًا، وكان الاقتراح السابق يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 42 يومًا فقط.

كما يتضمن الاقتراح المحدث أيضًا "إطلاق سراح جميع النساء المختطفات لدى حماس، وجميع الرجال الأحياء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين لا يزالون محتجزين كرهائن ويعانون من حالة طبية خطيرة".

وفي الماضي، طالبت إسرائيل بالإفراج عن 33 رهينة على قيد الحياة من هذه الفئات، لكن إسرائيل مستعدة الآن للإفراج عن عدد أقل، حسبما قال مسؤولون.

وأحد أسباب ذلك هو «التقييم الذي يفيد بأن بعض الرهائن من هذه الفئات لم يعودوا على قيد الحياة».

وكما اقترح في الإطار السابق، تقول إسرائيل إنها «مستعدة للإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين مقابل الرهائن، وبينهم من يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين".

وعبر المسؤولون الإسرائيليون عن أملهم بأن توفر الضغوط من جانب الرئيس المنتخب ترامب فرصة لاستئناف المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود منذ ثلاثة أشهر.

بانتظار رد حماس

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما هو موقف حماس من الإطار المحدث الذي اقترحته إسرائيل".

وقال مسؤول إسرائيلي: "نحن ننتظر أن نفهم من المصريين ما هو رد حماس. وفي غضون أيام قليلة سوف نفهم ما إذا كانت حماس مستعدة للتفاوض في الإطار الذي قدمناه أم لا".

وبحسب المصادر فإنه "إذا قدمت حماس ردًّا إيجابيًّا، فسوف يسافر وفد إسرائيلي إلى القاهرة لمحاولة الانتهاء من التفاصيل التي تشمل - عدد أيام وقف إطلاق النار، وعدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، وعدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة".

العثور على جثة رهينة

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن العثور على جثة الرهينة إيتاي سفيرسكي الذي تم اختطافه حيًا من بئيري، وهو كيبوتس بالقرب من غزة، خلال هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إيتاي سفيرسكي قُتل على يد عناصر حماس بعد عدة أشهر، فيما لا يزال هناك مائة رهينة محتجزين في غزة، من بينهم 7 أمريكيين، ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن ما بين 40 و50 من الرهائن لا يزالون على قيد الحياة.

وقُتل أكثر من 44 ألف فلسطيني في غزة على يد القوات الإسرائيلية منذ هجمات حماس العام الماضي، وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.