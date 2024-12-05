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أخبار مصر

اليوم، تعديل مسار قطارات خط "طنطا - السنطة" للصيانة، اعرف الخطوط البديلة

قطار، فيتو
قطار، فيتو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مسار القطارات على خط طنطا / السنطة / الزقازيق لأعمال إصلاح وصيانة السكة.

 

بسبب الصيانة قرار السكك الحديدية

وأكدت السكك الحديد  أن أعمال الصيانة تتم في المسافة بين محطتي طنطا والسنطة وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 5 - 12 - 2024 على أن يتم مسير القطارات على الطرق البديلة.


القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهة إلى بورسعيد  والعكس يتم مسيرها طريق طنطا  / بنها / الزقازيق والقطارات المتجهة من طنطا إلي الزقازيق والعكس يتم مسيرها طريق  طنطا / محلة روح/ السنطة.


وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التعديل الطارئ  لأعمال إصلاح وصيانة السكة من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل لجمهور الركاب.

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