اليوم، تعديل مسار قطارات خط "طنطا - السنطة" للصيانة، اعرف الخطوط البديلة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مسار القطارات على خط طنطا / السنطة / الزقازيق لأعمال إصلاح وصيانة السكة.

بسبب الصيانة قرار السكك الحديدية

وأكدت السكك الحديد أن أعمال الصيانة تتم في المسافة بين محطتي طنطا والسنطة وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 5 - 12 - 2024 على أن يتم مسير القطارات على الطرق البديلة.



القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهة إلى بورسعيد والعكس يتم مسيرها طريق طنطا / بنها / الزقازيق والقطارات المتجهة من طنطا إلي الزقازيق والعكس يتم مسيرها طريق طنطا / محلة روح/ السنطة.



وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التعديل الطارئ لأعمال إصلاح وصيانة السكة من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل لجمهور الركاب.

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