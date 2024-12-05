الجيش السوري يحسم معركة جبل زين العابدين في حماة

قال المرصد السوري، فجر اليوم الخميس، إن معركة جبل زين العابدين في حماة، حسمت خلال هذه الساعة لصالح الجيش السوري.

وأكد المرصد لـ"سكاي نيوز عربية" أن الجيش السوري نفذ كمينا ناجحا للفصائل المسلحة التي تحاول السيطرة على جبل زين العابدين على مشارف مدينة حماة.

وأضاف: "لا نعلم بعد هذه الساعة إلى أين ستسير الأمور المتسارعة في محيط حماة".

وكانت وكالة الأنباء السورية قد نقلت مصدر عسكري قوله إن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ، نفذت مساء الأربعاء ضربات نوعية مركزة على أماكن تحشد الإرهابيين ومحاور تحركهم في ريف حماة ما أدى إلى مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير عتادهم وآلياتهم".

وشدد المصدر على أنه "لا صحة للأنباء التي تتناقلها صفحات الإرهابيين وبعض القنوات التي تتحدث عن دخول الإرهابيين إلى مدينة حماة من أي اتجاه".

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