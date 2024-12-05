أمهات آخر زمن، أمن سوهاج يكشف حيلة ربة منزل في واقعة اختطاف طفلها وابتزاز والده وشقيقها

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج لغز غياب طفل 3 سنوات عن المنزل بعد أن تقدمت والدته ببلاغ إلى مركز شرطة المراغة باختفاء الطفل.

وتوصلت التحريات إلي عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة وقيامها بافتعال الواقعة لابتزاز والدها وشقيقها وذلك لوجود خلافات مالية بينها وشقيقها المذكور لسابقة قيامها بإقراضه مبلغًا ماليًّا ورفضه رد المبلغ حيث قامت بالاتفاق مع عاملين يعملان رفقتها في بيع الطيور بالسوق على ترك الطفل بمنزل خاص بالثاني على أن يقوم الثاني بالاتصال بوالدها وطلب مبلغ مالي منه نظير إعادة الطفل المذكور وتم ضبط المذكورين والطفل.

أمن سوهاج يكشف واقعة سيدة تختلق اختطف طفلها لابتزاز والدها وشقيقها بسوهاج

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير مباحث الجنائية يفيد بتقديم بلاغًا من “ سماح ع ا ف”، 30 عامًا - ربة منزل، مقيمة مركز المراغة ووالدها “عطا ا ف ا”، 60 عامًا - مزارع ومقيم بذات الناحية بغياب نجل الأولي “عبد العزيز ه ع ز”، 3 سنوات، مقيم بذات الناحية عن المنزل وبالبحث عنه لم يعثرا عليه ولم يتهما أحد.



أمن سوهاج عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة وقيامها بافتعال الواقعة لابتزاز

والدها وشقيقها

وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة وقيامها بافتعال الواقعه لابتزاز والدها وشقيقها “علي ع ا ف”، 33 عامًا - عامل وذلك لوجود خلافات مالية بينها وشقيقها المذكور لسابقة قيامها بإقراضه مبلغًا ماليًّا ورفضه رد المبلغ.

ضبط مرتكبي الواقعة وإعادة الطفل المذكور

وقامت بالاتفاق مع “محمد م ر ا”، 27 عامًا - عامل، “أحمد م ع ع”، 28 عامًا - عامل، مقيمان دائرة المركزيعملان رفقتها في بيع الطيور بالسوق علي ترك الطفل بمنزل خاص بالثاني على أن يقوم الثاني بالاتصال بوالدها وطلب مبلغ مالي منه نظير إعادة الطفل المذكور.



وتم ضبط المذكوران والطفل وبمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم وذلك بناءً على طلب من المبلغة المذكورة للضغط على والدها وشقيقها لاسترجاع المبلغ المالي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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