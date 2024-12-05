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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها قمة لاتسيو ونابولي بكأس إيطاليا

لاتسيو، فيتو
لاتسيو، فيتو

مواعيد مباريات اليوم الخميس، يشهد اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها انطلاق مباريات الجولة 13 من الدوري السعودي ومباريات بالدوري الإنجليزي حيث يواجه فولهام برايتون ويواجه بورنموث توتنهام هوتسبير وقمة لاتسيو ونابولي بكأس إيطاليا.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

فولهام – برايتون الساعة 9:30 مساءً علي قناة بي ن سبورت إتش دي 2.

بورنموث – توتنهام هوتسبير الساعة  10:15 مساءً علي قناة بي إن سبورت اتش دي 1.

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضمك – الفيحاء الساعة  5:10 مساءً - SSC HD

الوحدة – الأخدود الساعة  5:15 مساءً - SSC HD

الشباب – الفتح الساعة  7:00 مساءً - SSC HD

 

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

لاتسيو – نابولي الساعة  10:00 مساءً- AD SPORTS Premium 1   

 

مواعيد مباريات كأس إسبانيا

كاسرينيو – أتلتيكو مدريد الساعة  9:00 مساءً 

أتلتيكو سبتة – أوساسونا الساعة  9:00 مساءً 

أوريهوليا – خيتافي الساعة  9:00 مساءً 

كونكينسي – ريال سوسيداد الساعة 10:00 مساءً 

أولوت – إشبيلية الساعة 10:00 مساءً 

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مواعيد مباريات اليوم الخميس مباريات الدوري الإنجليزي مباريات الدوري السعودي كأس إيطاليا لاتسيو – نابولي نابولي

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