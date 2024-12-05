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لحظة انهيار تمثال بوذا الضخم على راهب و5 آخرين في تايلاند (فيديو)

تمثال بوذا، فيتو
تمثال بوذا، فيتو

لقي راهب بوذي مصرعه وأُصيب 5 آخرين، إثر انهيار تمثال "بوذا" خرساني حديث البناء، يبلغ طوله 12 مترًا، في أحد المعابد البوذية الواقعة على ضفة نهر ميكونج شمال شرقي تايلاند، قرب الحدود مع لاوس. 

الحادثة وقعت يوم الإثنين الماضي بحسب ما ذكرت القناة التلفزيونية الوطنية السابعة في تايلاند عندما سقط التمثال، الذي تم تركيبه على قاعدة ارتفاعها 3 أمتار، فجأة على مجموعة من الرهبان كانوا بالقرب منه.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن راهبًا واحدًا توفي، بينما أُصيب 5 آخرين، وتمكن راهب آخر وكلبه من الهرب دون إصابات.

وبدأت السلطات المحلية التحقيق في الحادثة، مشيرةً إلى أن السبب وراء الانهيار يعود إلى إزالة القوالب الخرسانية والسقالات قبل الأوان، فقد تم صب الخرسانة في 30 نوفمبر و1 ديسمبر، لكن القوالب والسقالات أُزيلت بعد 24 ساعة فقط، ما أدى إلى انهيار التمثال.

وأثار الحادث تساؤلات حول معايير السلامة في بناء المعابد والتماثيل الضخمة، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة المسؤولين عن الإهمال.

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