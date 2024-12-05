جريمة تهز نيويورك، لحظة اغتيال رئيس يونايتد هيلث كير بالرصاص في مانهاتن (فيديو)

اهتز الشارع النيويوركي على وقع جريمة في وضح النهار، حيث أطلق مهاجم على دراجة النار على برايان تومبسون المدير التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير، متعددة الجنسيات، وأحد أكبر شركات التأمين الصحي في العالم، وقتله، أمام أحد فنادق مانهاتن بنيويورك، صباح الأربعاء، قبل أن يفر هاربًا، فيما أعلنت الشرطة بدء حملة بحث لاصطياد المهاجم.

وحدثت الجريمة خارج فندق هيلتون نيويورك، أين كان تومبسون يسير ناحية الفندق، لحضور مؤتمر خاص بشركته، وقالت الشرطة إن المهاجم كان يتربص بتومبسون وظل في المنطقة لفترة في انتظاره، وفتح النار عليه من على بعد نحو 20 قدمًا، وأطلق عدة أعير نارية أصابت 2 منها المدير التنفيذي ليونايتد هيلث كير.

This is crazy. United Health Care CEO Brian Thompson assassinated. Shot in the back while walking down a public street at 6:40am.pic.twitter.com/3oUw5yeSWG — Ike Wingate | 🎙️Constitutional Conservative (@IkeWingate) December 4, 2024



وأفادت الشرطة أن تومسون (50 عامًا) تعرض لإطلاق النار في حوالي الساعة 06:45 صباحًا بالتوقيت المحلي بينما كان يسير بمفرده إلى فندق “هيلتون ميدتاون” بنيويورك من فندق قريب.



إطلاق نار

وقالت جيسيكا تيش مفوضة شرطة مدينة نيويورك، إن المسلح كان «يرقد منتظرا لعدة دقائق» قبل الاقتراب من تومسون من الخلف ويطلق عليه النار، ولم تحدد الشرطة الدافع وراء الجريمة.



وأضافت تيش: «لقد مر العديد من الأشخاص أمام المشتبه به، إلا أنه يبدو أنه كان ينتظر هدفه المقصود»، مضيفة أن إطلاق النار «لا يبدو أنه عمل عنيف عشوائي».

وتابعت تيش إن تومسون أصيب مرة واحدة على الأقل في ظهره ومرة في الساق. وتم نقله إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاته.



ونشرت الشرطة ملصقا يعرض صورة من كاميرا مراقبة للمشتبه به وهو يصوب ما بدا أنه مسدس، وصورة أخرى تُظهر الشخص ذاته على دراجة، وعرضت مكافأة تصل إلى 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله وإدانته.

وقالت مفوضة الشرطة إن عملية جارية حاليًّا للقبض على المهاجم الفار، ولفتت إلى أن تومبسون تعرض لإطلاق النار مرتين، برصاصة في الظهر وأخرى في الساق.

وشوهد المسلح وهو يهرب من المكان على دراجة عادية، متوجهًا نحو حديقة سنترال بارك الشهيرة، في نيويورك.

ونعتت الشرطة الهجوم بأنه "هجوم جرئ وموجه"، وصرحت جيسيكا تيش: "العديد من الناس مروا بجواره، ولكن بدا أنه كان يتربض بهدفه".

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