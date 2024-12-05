جهود مكثفة لإنقاذ سفينة سياحية على متنها 59 أجنبيا بعد شطوحها بنهر المنيا

تواصل الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية بالتعاون مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا الدفع بقاطرة لتحريك السفينة كراون بعد شطوحها في نهر النيل بالمنيا.

كانت الباخرة كروان فيجن والقادمة من مرسى أخناتون بمدينة المنيا فى طريقها لمحافظة بنى سويف وعلى متنها 59 سائحًا من بينهم 57 سائحًا ألمانيا وسائحان فرنسيان قد تعرضت للشطح أمام قرية نزلة عمرو بمركز بني مزار.

وأثناء سيرها حدث غرز في السفينة في نهر النيل بقرية عمرو ويواصل رجال المسطحات والجهات المعنية تعويم السفينة لاستكمال رحلتها.

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