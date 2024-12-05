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ثقافة وفنون

جنيفر لوبيز توجه رسالة لجمهورها في مصر وتكشف انطباعها عن حفل السعودية (فيديو)

جينفر لوبيز، فيتو
جينفر لوبيز، فيتو

جنيفر لوبيز، قال النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز:"قضيت وقتًا رائعًا خلال حفلي بالمملكة العربية السعودية وكنت سعيدة بوجودي هناك".

 

حفل جنيفر لوبيز في السعودية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "قضينا وقتًا رائعًا في السعودية".

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رسالة جنيفر لوبيز لجمهورها

وعن فيلمها فيلمها الأخير Unstoppable، وجهت جينفر لوبيز رسالة للجمهور في مصر وجميعًا أنحاء العالم، قائلة: "لا يهم ما هي العقبات التي تواجهها أو ما الذي تتصارع معه في حياتك لأن الجميع يعتريه ذلك الشيء سواء كان عاطفيًّا أو شخصًا أو أي موقف يتعين علينا التغلب عليه إذا كنت تمتلك العقلية الصحيحة ولم تستلم فبإمكانك أن تصبح شخصا لا يقهر".

ولفتت جنيفر لوبيز: "زرت مصر مرة لإقامة حفل ربما أعود مرة أخرى وأتمنى إقامة حفلًا في الأهرامات".

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