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أخبار مصر

حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، مؤكدة استمرار سقوط الأمطار ببعض المناطق بالجمهورية وشبورة صباحية كثيفة.

 

حالة الطقس اليوم الخميس 05-12-2024

وقالت الأرصاد الجوية: "يسود اليوم الخميس، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. 

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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