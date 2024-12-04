أول تعليق من تحسين الضبع مدير ملتقى التميز والإبداع العربي بعد نجاح النسخة الثالثة

أكد الإعلامي تحسين الضبع، المدير التنفيذي للنسخة الثالثة من ملتقى التميز والإبداع العربي، أن نجاح النسخة الثالثة من الملتقى كان له مذاق خاص، لا سيما أنه جاء بعد مجهود كبير في وقت قياسي، بعد قرار التأجيل الأخير الذي كان منذ 3 أشهر، وكان بسبب تحديات لوجستية وتنظيمية فرضتها الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن الهدف من التأجيل كان الحفاظ على مستوى عالٍ من الاحترافية والتنظيم الذي اعتاد عليه المشاركون والجمهور في الدورات السابقة وهو ما شهد عليه الجميع في هذه النسخة.

أسباب التأجيل والتحديات

وقال "الضبع": "اتخذنا قرار التأجيل بعد دراسة متأنية للمستجدات التي طرأت على الساحة، خاصة بعد أن واجهنا عقبات لوجستية متعلقة بتأمين موقع الفعالية، بجانب تحديات فنية لضمان تقديم محتوى يعكس رؤية الملتقى وأهدافه، وكنا بحاجة إلى وقت إضافي لتجاوز هذه المشكلات والتأكد من أن النسخة الثالثة ستكون على قدر التوقعات التي وضعها الجمهور لنا".

وأضاف تحسين الضبع أن الأوضاع الإقليمية الراهنة أثرت أيضًا على تحضيرات النسخة الثالثة من ملتقى التميز والإبداع العربي، خاصة في ظل انشغال العديد من الشخصيات البارزة والمكرمين الذين كانوا على أجندة الحضور، مؤكدًا أن الفريق عمل جاهدًا لتوفير الظروف المثلى التي تضمن نجاح الحدث، فضلًا أن الدكتورة داليا المتبولي أعطتني الثقة وكافة الصلاحيات للعمل بطريقة بروفشينال ولم تبخل بأي جهد أو وقت من أجل إنجاح الملتقى.

إيجابيات الملتقى وتأثيره

وأشار تحسين الضبع إلى أن ملتقى التميز والإبداع العربي برئاسة الدكتورة داليا المتبولي يمثل منصة فريدة تجمع المبدعين من مختلف المجالات الفنية والإعلامية والرياضية والاجتماعية، وقال: "الملتقى ليس مجرد حدث احتفالي، بل هو تكريم فعلي للتميز والإبداع العربي، وهو فرصة لتعزيز الروابط بين المبدعين وتبادل الأفكار التي تساهم في دعم القيم الثقافية والإنسانية، وغير صحيح ما تم تداوله حول أن الملتقى سبوبة، الملتقى لا يرى في أيديولوجيته سوى المتميز والمبدع مهما كان المجال".

يُشار إلى أن تحسين الضبع هو أحد أشهر معديّن البرامج التليفزيونية، وعمل مع عديد من الإعلاميين، من بينهم، محمد الغيطي، أيمن عطالله، طوني خليفة، رانيا محمود ياسين، مجدي الجلاد، ومحمد على خير، وقصواء الخلالي، وغيرهم الكثير.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من ملتقى التميز والإبداع العربي جمعت كوكبة من نجوم الفن والسينما والتلفزيون والإعلام والرياضة، حيث حضر الحفل نخبة من ألمع النجوم، من بينهم، الهام شاهين، وماجد المصري، وعمرو عبد الجليل، وطاهر أبو زيد، ونبيل عبد السلام، وأحمد غريب، وغيرهم الكثير.

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