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رياضة

اليوم، الأهلي يطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة أورلاندو

الأهلي
الأهلي

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة منافسة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.  

وكان حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تم تكليفه بتولي رئاسة بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، حرص على التواصل مع سفارة مصر في جنوب أفريقيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة اليوم الأربعاء. 

وعلى جانب آخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق أمس الثلاثاء لمدة 24 ساعة وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري. 

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق مباراة  الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

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دوري أبطال أفريقيا الأهلي النادي الأهلي اورلاندو بايرتس مارسيل كولر

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