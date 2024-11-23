أخبار الأهلى، رسالة رمضان ودعم الخطيب وغياب أبو علي وعودة بيرسي تاو

النادي الأهلي ، تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

دوري أبطال إفريقيا، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إعادة بيرسي تاو الي التشكيل الأساسي في مباراة ستاد أبيدجان الثلاثاء القادم في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إنه حال عودة بيرسي تاو الي التشكيل الأساسي بجوار حسين الشحات سيعود طاهر محمد طاهر للتواجد أساسيا في قيادة الهجوم.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق، من أجل الوقوف على موعد عودة اللاعب إلي التدريبات الجماعية، بعد تأكد غيابه عن مباراة ستاد أبيدجان، حيث من المنتظر غياب اللاعب لمدة تصل إلى أسبوعين على الأكثر.

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا الاثنين القادم للحديث عن مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري المحدد لها الثلاثاء القادم، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قال مصدر داخل الأهلي إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق سيكون قريبا من إعلان جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني، في مباراة ستاد أبيدجان الثلاثاء القادم.

أضاف: اللاعب حصل على أدوية البرد بعد تعرضه لنزلة برد شديدة مؤخرا، حرمته من التواجد في مباراة الاتحاد السكندري في إطار الدوري أمس، ويخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة لحسم موقفه من مباراة ستاد أبيدجان.

عقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الاهلي عقب التعثر أمام الاتحاد السكندري والتعادل امس بهدف لكل فريق في ثالث مواجهات دوري نايل.

وعلمت فيتو أن رمضان طلب من لاعبي الأهلي اغلاق ملف مباراة الاتحاد والتركيز في مباراة ستاد أبيدجان من أجل تحقيق اول ثلاث نقاط في مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي زيارة تدريبات الفريق خلال الساعات القادمة من أجل تدعيم اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة ستاد أبيدجان الثلاثاء القادم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تصل بعثة ستاد أبيدجان الإيفواري الي القاهرة غدا الأحد استعدادا لمواجهة الأهلي الثلاثاء المقبل في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق ستاد أبيدجان بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين الثلاثاء القادم في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على إستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية علت مرمى حارس الاتحاد السكندري.

وسجل عمرو السولية هدف النادي الأهلي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وأحرز فان ديرك هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدقيقة 87.

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري المصري

وبتلك النتيجة يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

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