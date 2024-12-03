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رياضة

مهند مجدي رئيسا لـ بعثة طائرة الأهلي رجال في البرازيل

مهند مجدي عضو مجلس
مهند مجدي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة رجال في البرازيل، للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 10-15 ديسمبر الجاري. 

مونزو يعلن قائمة رجال طائرة الأهلي 

أعلن فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة العالم للأندية، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري. 

قائمة رجال طائرة الأهلي

وجاءت قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي: 

عبد الله عبد السلام - عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - مصطفى جابر - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا. 

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق، برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي. 

يشارك الأهلي في بطولة العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية على حساب مولودية بوسالم التونسي.

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