الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط

حملة أمنية لضبط حائزي
حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة فى دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط  3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم (7,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط عدد من الاسلحة النارية غير المرخصة عبارة عن (2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").
 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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الأسلحة النارية غير المرخصة الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الامنية المحكوم عليهم الهاربين

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