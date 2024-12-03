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اقتصاد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

استقرت  أسعار العدس، بشكل ملحوظ مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.


«فيتو» تستعرض  أسعار العدس في الأسواق وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية: 

 

 سعر العدس المعبأ بالأسواق

بلغ متوسط سعر العدس المعبأ نحو 65.1 جنيه، ليتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار العدس اليوم، فيتو
أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

بلغ متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية،  نحو 67.8  جنيه، ليتراوح من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

 

 سعر العدس بجبة بالأسواق

وسجل متوسط سعر العدس بجبة نحو 63.9 جنيه، ليتراوح في الأسواق من 52 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الفول المعبأ بالأسواق

ووصل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 57.9 جنيه، ليتراوح في الأسواق من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الفول السائب بالأسواق

وسجل متوسط سعر الفول السائب نحو 45.6 جنيه، ليتراوح في الأسواق من 40 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

طريقة عمل شوربة العدس، وجبة الشتاء لتدفية أسرتك

سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 58.7  جنيه، ليتراوح من 40 إلى 106 جنيهات للكيلو.

 

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طريقة عمل شوربة العدس، وجبة الشتاء لتدفية أسرتك

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