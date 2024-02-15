سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 15-2-2024 في الأسواق

استقرت أسعار العدس اليوم الخميس 8-2-2024 في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

سعر العدس اليوم

وتنشر "فيتو" سعر العدس اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس في السوق المصري

وتراوحت أسعار العدس الأصفر ما بين 50 و74 جنيهًا.

أسعار البقوليات اليوم

وارتفعت أسعار البقوليات بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

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وسجل سعر الفول البلدي والمستورد ما بين 40 و45 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الحمص بـ 55 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللوبيا البلدي 54 جنيهًا.

واردات مصر من العدس

سجلت واردات مصر من العدس ارتفاع بنسبة 31% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023، لتسجل نحو 87.356 مليون دولار في مقابل 66.725 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

إجمالي واردات مصر من السلع

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العدس يستحوذ على 1.6% من إجمالي واردات مصر من السلع الزراعية خلال تلك الفترة والبالغة 5.4 مليار دولار.

وقفزت قيمة فاتورة استيراد مصر من العدس خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 283.2% لتسجل 4.227 مليون دولار في مقابل 1.102 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2022.

فوائد العدس الأصفر

ويوجد هناك العديد من الفوائد التي يتمتع بها العدس الأصفر، ويأتي على رأسها أنه غني بالبروتين؛ مما يجعله بديلًا ممتازا للحوم، ولذلك فهو الأفضل مع الغلاء الشديد في أسعار اللحوم الذي يعاني منه الجميع هذه الأيام، الى جانب أنه غني بالعناصر الغذائية المختلفة.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد العدس الاصفر للصحة عديدة، ولابد من تناوله بانتظام، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

غني بالعناصر الغذائية:

البروتين: مصدر غني بالبروتين النباتي، بديل ممتاز للحوم، مناسب للنباتيين.

الألياف: غني بالألياف التي تساعد على الهضم والشعور بالشبع.

الحديد: مصدر ممتاز للحديد، يساعد على منع فقر الدم.

البوتاسيوم: مصدر غني بالبوتاسيوم، يساعد على تنظيم ضغط الدم.

المغنيسيوم: مصدر جيد للمغنيسيوم، يساعد على صحة القلب والعظام.

فيتامينات ب: غني بفيتامينات ب التي تساعد على تحويل الطعام إلى طاقة.

مضادات الأكسدة: غني بمضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض المزمنة.

فوائد العدس الصحية



تحسين صحة القلب: يساعد على خفض الكوليسترول وضغط الدم.

تنظيم مستوى السكر في الدم: يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يساعد على الهضم ويمنع الإمساك.

تقوية جهاز المناعة: غني بمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة.

الوقاية من السرطان: مضادات الأكسدة الموجودة فيه قد تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

المساعدة في إنقاص الوزن: غني بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع.

تحسين صحة الشعر والبشرة: غني بالحديد والزنك، مما يساعد على صحة الشعر والبشرة.