الاحتلال الإسرائيلي يهدد 73 بلدة لبنانية عند الخط الأزرق

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إنذارًا إلى 73 بلدة لبنانية عند الخط الأزرق، محذرًا السكان من أن التوجه إلى بيوتهم الواقعة في هذه البلدات سيعرضهم للخطر.

رسالة إنذار للشعب اللبناني

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "عاجل إلى سكان لبنان أذكركم أنه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري. الجيش لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر"، محذرًا من أن "كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

تفاصيل البيان التحذيري

وتابع بيان الاحتلال قائلًا: "يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب، مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين إبل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".

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