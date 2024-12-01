الإثنين 02 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

روسيا تقيل المسئول عن قواتها فى سوريا بعد اجتياح حلب

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

كشفت مصادر روسية، عن صدور قرار من وزارة الدفاع بإقالة المسؤول عن قوات موسكو فى سوريا، لمعاقبته على تمكن العناصر المسلحة التابعة لـ هيئة تحرير الشام من دخول حلب.

روسيا تقيل المسئول عن قواتها العسكرية فى سوريا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر روسية قولها، إن موسكو أقالت المسؤول عن قواتها في سوريا بعد اجتياح العناصر المسلحة لمدينة حلب.

فى ذات السياق، نفت مصادر أمنية تركية، الأنباء التي تم تداولها حول إرسال الرئيس السوري بشار الأسد، وفدا إلى أنطاليا التركية، لبحث الهجوم الذي يشنه المسلحون على مناطق واسعة في الشمال السوري.

تركيا تنفى تورطها فى القتال الدائر بمدينة حلب 

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده ليست متورطة في القتال الدائر في حلب، لكنه أكد أن بلاده ستتخذ الاحتياطات اللازمة ضد موجة النزوح المحتملة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أكد في وقت سابق من اليوم، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أيا كان داعموه ورعاته، منوّهًا بأن "الإرهابيين لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".

جاء ذلك على خلفية هجمات للمسلحين، وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".

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