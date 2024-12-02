أخبار الفن اليوم، بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا، الفنان أحمد وفيق يعلن وفاة عمته، آثار الحكيم تنضم إلى كتيبة المدافعين عن عمر زهران

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددًا من الأخبار المهمة وكانت كالتالي:

نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو عبر خاصة الأستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



أكدت خلاله عن تحضيرها لمفاجأة قانونية كبرى سوف تعلن عنها في جلسة محاكمة المخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

بسمة وهبة تفجر مفاجأة بقضية عمر زهران

وأكدت بسمة خلال مقطع الفيديو أن زوجها المحامي علاء عابد لم يتنح عن قضية عمر زهران مثلما ظن البعض، لأنه لم يتول مهمة الدفاع من الأساس، بينما حضر خمسة محامين من مكتبه الجلسة الأولى من المحاكمة نظرًا لكوني كنت شاهدة نفي.

وأضافت بسمة أنها ستكون من بين الحضور في جلسة الغد، وتتمنى أن يظهر الحق وأن يحصل المخرج عمر زهران على البراءة، خاصة أن كل من عرفه يدعو له.

وتستكمل محكمة الجيزة غدا الثلاثاء محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، وفق الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.

أعلن الفنان أحمد وفيق وفاة عمته، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.



وقال وفيق: “توفيت إلى رحمة الله عمتي الحبيبة، حبيبة قلبي وأمي التانية.. ربنا يرحمك حبيبتي ويغفر لك. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

تصريحات أحمد وفيق

في سياق آخر.. تصدر الفنان أحمد وفيق التريند العربي عقب أن كشف سبب قراره بعدم الإنجاب رغم زواجه مرتين قائلا: "انا مش عارف أتحمل مسئولية نفسي.. وشخصيتي في فيلم بنتين من مصر ٨٠٪؜ منها أنا.. اللي هو أنا واخد قلم في الدنيا أجيب عيل ياخد قلمين ليه".

علق أشرف الغريب والد فتاة المنصورة نيرة أشرف، التي راحت ضحية حادث مأساوي بجامعة المنصورة على يد زميلها، على ما أثير بشأن تناول مسلسل "ساعته وتاريخه" بطولة الفنانة الشابة مايان السيد، لقضية مقتل ابنته.



والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه مرتبط بابنتي وعايز حقي(فيديو)

طلب والد نيرة أشرف

وقال أشرف الغريب والد نيرة أشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: علمت أن مسلسل “ساعته وتاريخه” يحكي عن قضية ابنتي وتفاجأت بعدم تواصل مخرج العمل عمرو سلامة أو شركة الإنتاج معي.

دافع المطرب تامر حسني عن زلة لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالكويت، حيث طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة للراحل محمد رحيم قائلة: "خلينا نعمل له سيئة جارية".



فأكد تامر حسني من خلال خاصية الـ"ستوري" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام على ثقته الكاملة أن ما تعرضت له النجمة الكبيرة شيرين عبد الوهاب بحفلها في الكويت ما هو إلا “زلة لسان” وهذا لتأكده من حبها الكبير للملحن الراحل محمد رحيم، فقال: “واثق إنها زلة لسان من شرين لأن شيرين من أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم الله يرحمه، ومن أكتر الناس اللي عارفة قيمته لأنها فنانة كبيرة”.

اشتكت الفنانة مريم سعيد صالح، من قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليها، متابعة:"بيصعب عليا نفسي لما يكون عندي طاقات فنية كبيرة وخبرات وتراكم معرفي وأتحط في ركن بدون عمل وهذا الشيء بيقهرني".



وطالبت مريم سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، جهات الإنتاج بالنظر إليها ودعمها بالمشاركة في أعمال فنية وتمثيلية.

قبل ساعات قليلة من استكمال محاكمة المخرج عمر زهران في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف والذي يبدأ غدا سجلت الفنانة المعتزلة آثار الحكيم، شهادتها التى تدعم المخرج عمر زهران، في واقعة اتهامه بسرقة المجوهرات.



وقالت الفنانة آثار الحكيم في تصريحات خاصة لـ فيتو أن المخرج الكبير عمر زهران رئيس قناة السينما سابقا معروف عنه احترامه لشخصه، ومعروف عنه صدقه وأمانته، بالإضافة إلي أفعال الخير الكثيرة التى يقوم بها باستمرار، ويشهد له الجميع بحسن سيرته وأخلاقه وبره بأهله.

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