الإثنين 20 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الفنان أحمد وفيق يعلن وفاة أحد أقاربه

أحمد وفيق، فيتو
أحمد وفيق، فيتو

أعلن الفنان أحمد وفيق وفاة أحد أقاربه.

 

وكتب: البقاء والدوام لله.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. ابنة خالي الغالية وفاء الخطيب.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

في سياق آخر.. تصدر الفنان أحمد وفيق التريند العربي عقب أن كشف  عن سبب قراره بعدم الإنجاب رغم زواجه مرتين قائلا: "انا مش عارف اتحمل مسؤولية نفسي.. وشخصيتي في فيلم بنتين من مصر ٨٠٪؜ منها انا..  اللي هو انا واخد قلم في الدنيا اجيب عيل ياخد قلمين ليه".

 

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وأضاف أحمد وفيق خلال لقائه مع برنامج بالخط العريض المذاع عبر قناة الحياة: "أنا بني آدم عندي نواقصي الكثيرة ممكن أكون قاعد بالجاكيت مكوي وشعري متسرح لكن من جوايا منعكش.. وانا عشوائي في حياتي لكن منظم في الشغل".

 

الفنان أحمد وفيق 

وشارك الفنان أحمد وفيق في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "جميلة" ومسلسل "سره الباتع". 

 

وضمت قائمة أبطال مسلسل جميلة عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنانة ريهام حجاج، والنجمة القديرة سوسن بدر، والفنانة يسرا اللوزي وعبير صبري، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، المسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست  أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج جمال العدل.

 

أما مسلسل سره الباتع فيعد من أضخم مسلسلات رمضان 2023، وضم ممثلين كُثرًا وينتمي العمل للدراما التاريخية وتبدأ أحداثه فى عصر الحملة الفرنسية على مصر في عام 1798.

 

وشارك في المسلسل كل من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان.  

 

كما شارك في مسلسل سره الباتع عدد من النجوم العرب، على رأسهم الفنانة الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والمسلسل إخراج خالد يوسف. 

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أحمد وفيق الفنان احمد وفيق الممثل احمد وفيق

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