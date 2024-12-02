والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

علق أشرف الغريب والد فتاة المنصورة نيرة أشرف، التي راحت ضحية حادث مأساوي بجامعة المنصورة على يد زميلها، على ما أثير بشأن تناول مسلسل "ساعته وتاريخه" بطولة الفنانة الشابة مايان السيد، لقضية مقتل ابنته.

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه مرتبط بابنتي وعايز حقي(فيديو)

طلب والد نيرة أشرف

وقال أشرف الغريب والد نيرة أشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: علمت أن مسلسل “ساعته وتاريخه” يحكي عن قضية ابنتي وتفاجأت بعدم تواصل مخرج العمل عمرو سلامة أو شركة الإنتاج معي.

حلقات مسلسل ساعته وتاريخه

وأضاف: “ إذا كانت حلقات المسلسل ستصدر لنا أذى نفسيا فنحن هنا نعترض ونطلب من شركة الإنتاج والمخرج التواصل معنا للإطلاع على النص والحلقات”.



موعد بدء عرض مسلسل ساعته وتاريخه

وسيتم عرض مسلسل ساعته وتاريخه بداية من الخميس المقبل ٥ ديسمبر، كل خميس وجمعة في تمام الساعة ١٠ مساء على قناة dmc، كما يعرض أيضا على تليفزيون دبي ومنصة watchit.

برومو مسلسل ساعته وتاريخه

وطرحت قناة DMC البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه وذلك تمهيدا لعرضه قريبا.

ومن المقرر عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC وقناة دبي بالإضافة إلى منصة واتش ات.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه



مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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