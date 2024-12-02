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ثقافة وفنون

حسام حبيب يهاجم شقيق محمد رحيم بسبب شيرين عبد الوهاب

حسام وشيرين , فيتو
حسام وشيرين , فيتو

شن المطرب حسام حبيب هجوما على شقيق الملحن محمد رحيم، بسبب انتقاده للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد زلة لسانها بحفلها الأخير بالكويت، والتي طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة لرحيم قائلة "خلينا نعمل له سيئة جارية"

 

حسام حبيب وشقيق محمد رحيم

وكتب حسام حبيب، منشوراَ عبر خاصية الأستوري بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام حيث قال:"بجد هو في كده أخ أثناء موت أخوه وزي ما هو قال دمه ما بردش بيقولك أحنا من عادتنا في الظروف دي مانتفرجش على حاجة وهو داير على كل البرامج حاجه غريبة وسايب كل ده وماسك في ذله لسان".

 

وأضاف:"ماسمعش وماخدش باله أنها كرمته وافتخرت بشغله معاها وطلبت من الاف الناس الحضور وملايين المشاهدين بقراءة الفاتحه والدعاء له وكلنا عملنا كده علشان هي فكرتنا يا راجل ده انت ما عملتهاش ومسك في غلطه مش مقصوده واعتذرت عنها في وقتها هو فيه كده بس عاوز اسألك سؤال هو حضرتك طلعت في كام برنامج وكام مداخله من ساعه الوفاة وهل كانت مدفوعة الأجر ولا بدون واخر طلب ممكن نشوف شهاده الدكتوراه ولو حرضرتك مش عاوز تجاوب أنت اكيد حر وفي حاله عدم الجواب اكيد الكل هايفهم".

 

وكان  طاهر رحيم شقيق الفنان محمد رحيم صرح لأحد البرامج التليفزيونية أنه غاضب من تصرف شيرين عبد الوهاب اتجاه شقيقه، أثناء حفلها بالكويت، حيث أنها كانت تضحك وتمازح الجمهور أثناء ذكرها اسم شقيقه، الذي لم يمر على رحيله سوي أيام معدودة.

 

 

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شيرين عبد الوهاب حسام حبيب محمد رحيم

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