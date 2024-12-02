الفنان أحمد وفيق يعلن وفاة عمته

أعلن الفنان أحمد وفيق وفاة عمته، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وقال وفيق: “توفت إلي رحمة الله عمتي الحبيبة، حبيبة قلبي وأمي التانية.. ربنا يرحمك حبيبتي ويغفرلك. وإنا لله وإنا اليه راجعون”

تصريحات أحمد وفيق

في سياق آخر.. تصدر الفنان أحمد وفيق التريند العربي عقب أن كشف سبب قراره بعدم الإنجاب رغم زواجه مرتين قائلا: "انا مش عارف أتحمل مسئولية نفسي.. وشخصيتي في فيلم بنتين من مصر ٨٠٪؜ منها أنا.. اللي هو أنا واخد قلم في الدنيا أجيب عيل ياخد قلمين ليه".

وأضاف أحمد وفيق خلال لقائه مع برنامج بالخط العريض المذاع عبر قناة الحياة: "أنا بني آدم عندي نواقصي الكثيرة ممكن أكون قاعد بالجاكيت مكوي وشعري متسرح لكن من جوايا منعكش.. وأنا عشوائي في حياتي لكن منظم في الشغل".

الفنان أحمد وفيق

وشارك الفنان أحمد وفيق في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "جميلة" ومسلسل "سره الباتع".

وضمت قائمة أبطال مسلسل جميلة عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنانة ريهام حجاج، والنجمة القديرة سوسن بدر، والفنانة يسرا اللوزي وعبير صبري، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، المسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج جمال العدل.

أما مسلسل سره الباتع، فيعد من أضخم مسلسلات رمضان 2023، وضم ممثلين كُثيرين، وينتمي العمل للدراما التاريخية، وتبدأ أحداثه فى عصر الحملة الفرنسية على مصر في عام 1798.

وشارك في المسلسل كل من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان.

كما شارك في مسلسل سره الباتع عدد من النجوم العرب، على رأسهم الفنانة الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والمسلسل إخراج خالد يوسف.

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