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ثقافة وفنون

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

بسمة وهبة
بسمة وهبة

نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو عبر خاصة الأستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 أكدت خلاله عن تحضيرها لمفاجأة قانونية كبرى سوف تعلن عنها في جلسة محاكمة المخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

بسمة وهبة تفجر مفاجأة بقضية عمر زهران

وأكدت بسمة خلال مقطع الفيديو أن زوجها المحامي علاء عابد لم يتنح عن قضية عمر زهران مثلما ظن البعض، لأنه لم يتول مهمة الدفاع من الأساس، بينما  حضر  خمسة محامين من مكتبه الجلسة الأولى من المحاكمة نظرًا لكوني كنت شاهدة نفي.

وأضافت بسمة أنها ستكون من بين الحضور في جلسة الغد، وتتمنى أن يظهر الحق وأن يحصل المخرج عمر زهران على البراءة، خاصة أن كل من عرفه يدعو له.

وتستكمل محكمة الجيزة غدا الثلاثاء محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، وفق الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.


إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

كشف أمر الإحالة أن المخرج عمر زهران متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي. 

 

وقررت النيابة العامة بالجيزة حجز المخرج المتهم، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث الجنائية، في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف. 

 

 

 

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الاعلامية بسمة وهبة المخرج عمر زهران عمر زهران

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