الأحد 22 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

تحسن الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم

الفنانة آثار الحكيم،
الفنانة آثار الحكيم، فيتو

تصدرت الفنانة آثار الحكيم، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات. 

وشهدت الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم تحسنا كبيرا بالوقت الحالي بعد إجرائها العديد من الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك حسب ما أشارت الفنانة في رسالة مقتضبة لفيتو. 

 

تطورات الحالة الصحية لآثار الحكيم 

 

وقال المخرج عمر زهران من خلال موقع فيس بوك: “دعواتكم للعزيزة الغالية النجمة آثار الحكيم، بعد نقلها للمستشفى  شفاها الله وعافاها”.

وتخرجت الفنانة آثار الحكيم من قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة عين شمس، مما أهلها للعمل بالعلاقات العامة في فندق خمس نجوم ـ ميناهاوس، الذي التقت فيه صدفة بالفنان سمير غانم الذى رشحها للعمل معه فى مسرحية  باسم (لا شيء من لا شيء) لتنتقل إلى العمل بالتمثيل في التليفزيون في مسلسل بلا عتاب فكان أول عمل ناجح لها لفت الأنظار إليها.

وفي عام 1979 عملت آثار الحكيم فى السينما من خلال فيلمها الأول للبطولة " الملاعين " حيث اكتشفها المخرج أحمد ياسين لتنطلق بعد ذلك فى مشوار السينما بأفلام: قاتل مقتلش حد، الاخوة الغرباء، أنا لا أكذب ولكنى اتجمل، مملكة الهلوسة، زيارة سرية، الدباح، طير فى السما، قاهر الزمن، من يطفئ النار، أيوب، النمر والأنثى، فقراء لا يدخلون الجنة، بطل من ورق، عشش الترجمان، البحث عن سيد مرزوق، اللعبة الأخيرة وغيرها.

 

وأعلنت آثار الحكيم اعتزالها التمثيل عام 2010 بسبب عدم وجود ما يناسبها من الأدوار ولكثرة الدخلاء على مهنة التمثيل على حد وصفها، وذلك بعدما شاركت في آخر أعمالها بعنوان "الوتر المشدود" عام 2009 مع كمال أبو رية، معالي زايد، سامح الصريطي، رانيا يوسف، خيرية أحمد، أحمد خليل، نادية فهمى.

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