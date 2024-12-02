الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

زلة لسان، تامر حسني يدافع عن شيرين بعد ذكرها لـ محمد رحيم في حفلها بالكويت

تامر حسني وشيرين،
تامر حسني وشيرين، فيتو

دافع المطرب تامر حسني عن زلة لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالكويت، حيث طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة للراحل محمد رحيم قائلة: "خلينا نعمل له سيئة جارية".

فأكد تامر حسني من خلال خاصية الـ"ستوري" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام على ثقته الكاملة أن ما تعرضت له النجمة الكبيرة شيرين عبد الوهاب بحفلها في الكويت ما هو إلا “زلة لسان” وهذا لتأكده من حبها الكبير للملحن الراحل محمد رحيم، فقال: “واثق إنها زلة لسان من شرين لأن شيرين من أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم الله يرحمه، ومن أكتر الناس اللي عارفة قيمته لأنها فنانة كبيرة”.

تامر حسني: هدف شيرين من ذكر رحيم هو تكريمه

وأضاف أن هدف شيرين من ذكر رحيم كان واضحا للغاية، والدليل على ذلك هو اعتذارها على المسرح في ذات الوقت، موضحًا أنها أرادت تكريم الراحل محمد رحيم من خلال طلب من الجمهور قراءة الفاتحة".

وأوضح تامر أن حالة التوتر الشديد والصدمة الكبيرة التي طالت الدكتور طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، جعلته في حالة نفسية صعبة جدًا، مؤكدًا أنها السبب وراء عدم قدرته على التفكير بأحسن شكل لفراق شقيقه.

غضب طاهر رحيم من شيرين

وكان  طاهر رحيم شقيق الفنان محمد رحيم صرح لأحد البرامج التليفزيونية أنه غاضب من تصرف شيرين عبد الوهاب اتجاه شقيقه، أثناء حفلها بالكويت، حيث إنها كانت تضحك وتمازح الجمهور أثناء ذكرها اسم شقيقه، الذي لم يمر على رحيله سوي أيام معدودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تامر حسني الفنانة شيرين عبد الوهاب محمد رحيم الراحل محمد رحيم الملحن الراحل محمد رحيم شيرين عبد الوهاب طاهر رحيم

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

منوعات

المزيد

تكريم مميز لرواد الطب عادل زكريا وميري شهيد في ملتقى التميز والإبداع العربي 2024

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

آثار الحكيم تسجل شهادتها في واقعة اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية