مسلسل ساعته وتاريخه، ينطلق قريبا عملا دراميا جديدا وهو مسلسل ساعته وتاريخه الذي سيتناول قصصا من المحاكم المصرية.

موعد بدء عرض مسلسل ساعته وتاريخه

وسيتم عرض مسلسل ساعته وتاريخه بداية من الخميس المقبل ٥ ديسمبر، وسيتم عرضه كل خميس وجمعة في تمام الساعة ١٠ مساء على قناة dmc، كما سيعرض أيضا على تليفزيون دبي ومنصة watchit.

برومو مسلسل ساعته وتاريخه

وطرحت قناة DMC البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه وذلك تمهيدا لعرضه قريبا.

ومن المقرر عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC وقناة دبي بالإضافة إلى منصة واتش ات.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

مسلسل ساعته وتاريخه

وكان المخرج عمرو سلامة قد أعلن عن بدء تصوير مسلسله الجديد المعنون بــ "ساعته وتاريخه" مؤخرًا.

وكشف سلامة عن صورة من كواليس بدء تصوير عمله وأرفقها بتعليق: في ساعته وتاريخه، بدأ تصوير (ساعته وتاريخه).

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