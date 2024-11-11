مفيش شغل، فنانة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل مكالمة النقيب

عبرت الفنانة مريم سعيد صالح عن حزنها من عدم وجود أي عروض لها للمشاركة في الأعمال الفنية.

حيث قالت عبر حسابها على موقع فيس بوك “أصبحت يائسة تماما أن يجيلي شغل تاني في مجال التمثيل رغم اني كنت جادة وملتزمة في عملي ورغم طلبي المتكرر للعمل ورغم مكالماتي ورسايلي المتكررة لكل القائمين علي العمل التي أصبحت لا تجدي”.

وتابعت "حزينة جدا وأكاد احتضر حزنا ويأسا ولا ادري لماذا لا يتم الاستعانة بي رغم احتياجي للعمل وطلبي له أكثر من مرة وقد تحدثت لنقيبي الدكتور الفاضل أشرف زكي، عن الأمر ومشكورًا ساعدني بطريقة أخرى لكنني أريد العمل".

وواصلت “رجاء مساعدتي في العودة للتمثيل فهو حياتي خاصة وأنه يتم التجهيزات الآن للأعمال الرمضانية وأعمال الoff season".

الفنانة مريم سعيد صالح

والفنانة مريم سعيد صالح ولدت بالقاهرة في شهر مايو عام 1969 وبدأت مشوارها الفني في عام 2006 وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومن أبرزها مسلسل تامر وشوقية.

كما أنها شاركت أيضًا في مسلسل خاتم سليمان، ومسلسل سكر دم، سيدنا السيد، اسم مؤقت مع يوسف الشريف وشاركت معه أيضا في مسلسل الصياد.

وبالنسبة للسينما، شاركت مريم سعيد صالح في فيلم مبروك أبو العلمين حمودة، عائلة ميكي، بلبل حيران وغيرهم.