الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مريم سعيد صالح: أنا مقهورة ومحتاجة البلد تقدرنا وتشغلنا (فيديو)

الفنانة مريم سعيد
الفنانة مريم سعيد صالح، فيتو

اشتكت الفنانة مريم سعيد صالح، من قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليها، متابعة:"بيصعب عليا نفسي لما يكون عندي طاقات فنية كبيرة وخبرات وتراكم معرفي وأتحط في ركن بدون عمل وهذا الشيء بيقهرني".

طلب مريم سعيد صالح

وطالبت مريم سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، جهات الإنتاج بالنظر إليها ودعمها بالمشاركة في أعمال فنية وتمثيلية.

أشرف زكي وعمرو الليثي يوقعان اتفاقية مهرجان التمثيليات الإذاعية

أشرف زكي يكشف عن 3 مهرجانات جديدة تنظمها "المهن التمثيلية"

تعطيل الطاقات الفنية 

وأضافت:"ليه يتم تعطيل طاقات قادرة على الإنتاج، إحنا الفنانين بتوعنا بيسافروا خارج مصر ويقام لهم المهرجانات ويستعان بخبراتهم، وإحنا قادرين على عمل كل خير لبلدنا بس إحنا محتاجين بلدنا تقدرنا وتدينا قيمتنا وتشغلنا"

 

الفنانة مريم سعيد صالح


والفنانة مريم سعيد صالح ولدت بالقاهرة في شهر مايو عام 1969 وبدأت مشوارها الفني في عام 2006 وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومن أبرزها مسلسل تامر وشوقية.

كما أنها شاركت أيضًا في مسلسل خاتم سليمان، ومسلسل سكر دم، سيدنا السيد، اسم مؤقت مع يوسف الشريف وشاركت معه أيضا في مسلسل الصياد.

وبالنسبة للسينما، شاركت مريم سعيد صالح في فيلم مبروك أبو العلمين حمودة، عائلة ميكي، بلبل حيران وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مريم سعيد صالح الفنانة مريم سعيد صالح المهرجانات المهن التمثيلية سيد على اخبار الفن

مواد متعلقة

مفيش شغل، فنانة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل مكالمة النقيب

أشرف زكي يتفقد مسرح الإسكندرية ويكشف مفاجأة لشباب المسرحيين

أشرف زكي يكشف عن 3 مهرجانات جديدة تنظمها "المهن التمثيلية"

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

منوعات

المزيد

تكريم مميز لرواد الطب عادل زكريا وميري شهيد في ملتقى التميز والإبداع العربي 2024

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

آثار الحكيم تسجل شهادتها في واقعة اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية