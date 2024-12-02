مريم سعيد صالح: أنا مقهورة ومحتاجة البلد تقدرنا وتشغلنا (فيديو)

اشتكت الفنانة مريم سعيد صالح، من قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليها، متابعة:"بيصعب عليا نفسي لما يكون عندي طاقات فنية كبيرة وخبرات وتراكم معرفي وأتحط في ركن بدون عمل وهذا الشيء بيقهرني".

طلب مريم سعيد صالح

وطالبت مريم سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، جهات الإنتاج بالنظر إليها ودعمها بالمشاركة في أعمال فنية وتمثيلية.

تعطيل الطاقات الفنية

وأضافت:"ليه يتم تعطيل طاقات قادرة على الإنتاج، إحنا الفنانين بتوعنا بيسافروا خارج مصر ويقام لهم المهرجانات ويستعان بخبراتهم، وإحنا قادرين على عمل كل خير لبلدنا بس إحنا محتاجين بلدنا تقدرنا وتدينا قيمتنا وتشغلنا"

الفنانة مريم سعيد صالح



والفنانة مريم سعيد صالح ولدت بالقاهرة في شهر مايو عام 1969 وبدأت مشوارها الفني في عام 2006 وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومن أبرزها مسلسل تامر وشوقية.

كما أنها شاركت أيضًا في مسلسل خاتم سليمان، ومسلسل سكر دم، سيدنا السيد، اسم مؤقت مع يوسف الشريف وشاركت معه أيضا في مسلسل الصياد.

وبالنسبة للسينما، شاركت مريم سعيد صالح في فيلم مبروك أبو العلمين حمودة، عائلة ميكي، بلبل حيران وغيرهم.

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