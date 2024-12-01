الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بايدن يتجه إلى أفريقيا لتضييق الخناق على الصين

بايدن وزوجته، فيتو
بايدن وزوجته، فيتو

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إلى أنجولا اليوم الأحد، في رحلة تهدف إلى الوفاء بوعده بزيارة قارة أفريقيا خلال فترة رئاسته.

زيارة بايدن  الي الصين

وينصب تركيزه خلالها على مشروع سكك حديدية كبير تدعمه الولايات المتحدة، ويهدف إلى تحويل وجهة المعادن المهمة بعيدًا عن الصين.

ويربط المشروع، الممول جزئيًّا بقرض أمريكي، جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد وزامبيا بميناء لوبيتو الأنجولي على المحيط الأطلسي؛ ما يوفر طريقًا سريعًا وفعالًا للصادرات إلى الغرب.

أرض المعادن

وما يهم في الأمر وفق "رويترز" هو الإمدادات الهائلة من المعادن، مثل: النحاس والكوبالت، التي توجد في الكونغو، وهي مكون رئيس للبطاريات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

وتعد الصين اللاعب الأكبر في الكونغو، الأمر الذي أصبح مبعث قلق متزايد لواشنطن.

ووقّعت الصين اتفاقية مع تنزانيا وزامبيا في سبتمبر لإحياء خط سكة حديد منافس يتجه إلى الساحل الشرقي لأفريقيا.

وفي حين تأتي رحلة بايدن في الأيام الأخيرة من رئاسته، من المرجح أن يدعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المشروع، ويظل شريكًا وثيقًا لأنجولا عندما يعود إلى البيت الأبيض في يناير، وفقًا لمسؤولين في إدارة ترامب السابقة.

والمشروع مدعوم من شركة "ترافيجورا" العالمية لتجارة السلع الأساسية ومجموعة "موتا إنجيل" البرتغالية للبناء، وشركة تشغيل السكك الحديدية "فيكتوريس".

وقدمت مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية قرضًا بقيمة 550 مليون دولار لإعادة بناء شبكة السكك الحديدية التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر (800 ميل) من لوبيتو إلى الكونغو.

وتفي زيارة بايدن بتعهد واحد من ضمن مجموعة واسعة من التعهدات التي قطعها لقارة أفريقيا. ولكن هناك تعهدات أخرى لم تتحقق بعد، مثل: دعم حصول أفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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