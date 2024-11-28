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خارج الحدود

أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع سلطان عمان: خطوات بايدن تجاه غزة متأخرة

أردوغان والسلطان
أردوغان والسلطان هيثم، فيتو

أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم، مأدبة عشاء على شرف سلطان عمان هيثم بن طارق، الذي يجري زيارة رسمية إلى أنقرة.

 

أردوغان يستقبل سلطان عمان في أنقرة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استقبل الرئيس أردوغان السلطان هيثم لدى وصوله مع الوفد المرافق له إلى مطار أسنبوغا الدولي في أنقرة، وذلك في إطار زيارة رسمية.

وعقد أردوغان وسلطان عمان، مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود في المجمع الرئاسي التركي، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك ومراسم لتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.

أردوغان يتحدث عن مبادرة بايدن تجاه غزة

وخلال مؤتمر صحفى، قال الرئيس التركي إن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "خطوة متأخرة للغاية ولكنها مهمة".

وأوضح أردوغان، أنه من غير الممكن الوصول إلى السلام الإقليمي والعالمي ما لم يتحقق وقف فوري وعادل ودائم لإطلاق النار في غزة.

وأضاف، أن تركيا لن تتردد في بذل كل ما في وسعها لتحقيق الهدوء والسلام في غزة.

وذكر أردوغان، أن بلاده ومنذ بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة، أكدت مرارًا وتكرارًا أنها على استعداد للقيام بدورها، سواء كوسيط أو ضامن، من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وعن اجتماعه الثنائي مع سلطان عمان، قال أردوغان: “شددنا على ضرورة تعاون العالم الإسلامي بشكل ملموس وشامل، خاصة ضد المجازر الإسرائيلية في فلسطين والهجمات التي تهدد الأمن الإقليمي".

ورحب الرئيس التركي، باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف: “أكدت مجددًا استعداد تركيا لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل إحلال السلام والاستقرار في لبنان".

 

خطة تركية لرفع حجم التجارة مع مسقط 

وفي ما يخص العلاقات الثنائية بين تركيا وسلطنة عمان، قال أردوغان: “نهدف لرفع حجم تجارتنا مع مسقط إلى 5 مليارات دولار بما يتماشى وإمكاناتنا المتوفرة".

وتابع: “سندخل حقبة جديدة في تعاوننا مع سلطنة عمان بمجال الطاقة مع بدء إمدادات الغاز المسال اعتبارًا من 2025”.

وأضاف أردوغان: “علاقاتنا مع سلطنة عمان التي تربطنا بها روابط تاريخية وأخوية متجذّرة، مستمرة في التطور في كافة المجالات، وأشكر السلطان هيثم بن طارق، على تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المدن الجنوبية في بلادنا العام الماضي".

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سلطان عمان هيثم بن طارق أردوغان بايدن خطوة متأخرة غزة الهجمات الإسرائيلية

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