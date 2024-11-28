خطوة إلى القنبلة النووية، ماذا يعنى إعلان إيران ضخ اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي؟

أبلغت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها ضخ اليورانيوم الخام في أجهزة الطرد المركزي الـ 8.

إيران تستعد لضخ اليورانيوم الخام في أجهزة الطرد المركزي

وذكرت تقارير إعلامية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أطلعت إيران على التغييرات المطلوبة؛ لتكثيف التفتيش في فوردو، وضخ اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي في فوردو لم يبدأ في اليوم الذي أبلغت عنه طهران.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 23 نوفمبر الجاري، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران ركبت سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقرقاليباف، بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وقال في جلسة للبرلمان: "بدأنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ردًّا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".



إيران تعلن رسميًّا بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة

وأضاف: "أدى توجه الترويكا الأوروبية إلى صدور قرار غير مبرر في مجلس المحافظين بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وبين، أن "الترويكا الأوروبية وأمريكا جعلت الأنشطة النووية الإيرانية ذريعة لإجراءاتها غير الشرعية".

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وعقب نائب منظمة الطاقة الذرية في إيران بهروز كمالوندي، على صدور هذا القرار في مقابلة تلفزيونية بقوله: "إيران تستخدم سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت إيران قد أعلنت مطلع أكتوير الماضى، زيادة تخصيب اليورانيوم في بعض منشآتها النووية، وأنها ستضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، في حين اعتبرت أمريكا أن هذه خطوة في الاتجاه الخطأ وربما تؤدي إلى امتلاك إيران أسلحة نووية.

عملية تخصيب اليورانيوم، وماذا يعني الطرد المركزي؟

تعد عملية تخصيب اليورانيوم الركن الأساس في تحويل هذا الخام الموجود في الطبيعة إما إلى مادة قابلة للاستخدام السلمي في إنتاج الطاقة ضمن معايير وشروط معينة، وإما إلى سلاح ذري فتاك.

وعملية التخصيب لا تشكل بحد ذاتها العامل الحاسم في تحديد الطبيعة السلمية أو غير السلمية لأي برنامج نووي وإنما نسبة التخصيب.

والتخصيب عملية معقدة تتم على مراحل بهدف زيادة نسبة اليورانيوم 235 -النظير القابل للانشطار في خام اليورانيوم ويرمز إليه بالحرف اللاتيني "U"- ليصبح صالحا لاستخدامه وقودا نوويا أو في صنع القلب المضغوط المتفجر في الأسلحة النووية.

التخصيب أمرا ضروريا لأن اليورانيوم يوجد في الطبيعة

ويعد التخصيب أمرا ضروريا لأن اليورانيوم يوجد في الطبيعة بصور متنوعة، بيد أن شكلا واحد من هذا الخام وتحديدا 235 هو ما يمكن استخدامه لإنتاج الطاقة الكهربائية أو لأغراض عسكرية.

وبلغة الفيزياء، يشار إلى هذا النوع من اليورانيوم بـ"U 235″ قياسا إلى عدد كتلته الذرية، وهو لا يوجد إلا في ما يقارب 0.7% من الخام المستخرج، أما النظير الشائع في خام اليورانيوم فهو المعروف باسم "U238″، وكتلته الذرية أكبر بعض الشيء.

ومن أجل أغراض الطاقة وتوليد الكهرباء يتعين زيادة تركيز اليورانيوم 235 إلى ما بين 3 و5%، في حين يتعين زيادة نسبة تركيزه إلى مستويات أعلى من 80% أو ما يعرف باسم النقاء المثالي لصنع سلاح نووي.

أول خطوة في تقنية التخصيب هي تحويل اليورانيوم المعروف باسم "الكعكة الصفراء" إلى غاز يسمى سادس فلوريد اليورانيوم "يواف 6″، أي أن عملية التخصيب لا تبدأ إلا بعد تحويل خام اليورانيوم من حالته الصلبة إلى حالته الغازية.

وعندما يضخ اليورانيوم في صورته الغازية عبر حاجز نفوذي تجتاز ذرات اليورانيوم 235 الأخف وزنا الحاجز بسرعة أكبر من ذرات اليورانيوم 238 كما هو الحال مع مرور حبات الرمل الصغرى من فتحات الغربال أو أي مصفاة أو أداة لفصل الحبات الدقيقة الناعمة.

ويتعين تكرار عملية الفصل هذه أكثر من 1400 مرة للحصول على اليورانيوم 235 بنسبة تركيز تتراوح بين 3 و5% من سادس فلوريد اليورانيوم.

وأكدت الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، أن لديها مخزونا كافيا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وأنها قادرة على التخصيب بنسبة مرتفعة في حال نفاد مخزونها.

مفهوم أجهزة الطرد المركزي فى صناعة النووي

كما هو الحال بالنسبة لعملية الفصل تستغل أجهزة الطرد المركزي الفارق الطفيف بين نظيري اليورانيوم 235 و238، حيث يضخ اليورانيوم -بشكله الغازي- في أسطوانة تدور بسرعات أعلى من سرعة الصوت.

وفي هذه الحالة تدفع الذرات الأثقل -أي اليورانيوم 238- نحو الخارج فتتراكم على جدار الأسطوانة، في حين تتجمع الذرات الأخف -أي اليورانيوم 235- حول المركز، ثم يجمع اليورانيوم 235 المخصب وتعاد العملية مرات عدة لزيادة تركيزه.

مع العلم أن صناعة 20 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب لصنع رأس نووي واحد بدائي القدرات التفجيرية تحتاج إلى ما يقارب 1500 جهاز طرد مركزي وعملية متواصلة دون توقف لأشهر عدة.

وأعلن الرئيس الإيراني أن بلاده تمتلك 1044 جهاز طرد مركزي في مفاعل فردو، وقال إنه سيطلب من وكالة الطاقة الذرية أن تبدأ بضخ الغاز في هذه الأجهزة.

من جانبها، أكدت الخارجية الأمريكية، أن تمادي إيران في أنشطة تخصيب اليورانيوم هو خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ، وأنه سيؤدي فقط إلى زيادة عزلتها السياسية والاقتصادية.

واعتبرت أن الإجراءات الأخيرة التي نفذتها إيران يمكن في نهاية المطاف أن تساعدها على امتلاك سلاح نووي في حال قررت ذلك.

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