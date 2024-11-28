خبير يكشف موقف إيران من وقف إطلاق النار في لبنان

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن إيران ترى وقف إطلاق النار في لبنان يعد انتصارا لحزب الله والإرادة اللبنانية وفشلا استراتيجيا لـ إسرائيل وانكسار للإرداتها العسكرية، ويرجع هذا لعدة أسباب أبرزها عدم تحقيق دولة الاحتلال لأهدافها المعلنة قبل بدء عدوانها على لبنان منذ حوالي شهرين في 23 سبتمبر الماضي.

أهداف إسرائيل في لبنان

وأضاف «أبو النور»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل حققت بعض الأهداف المتعلقة بتفجيرات البيجير والاغتيالات، لكنها في المحصلة الآخيرة لم تنل من حزب الله والقوى الأساسية له وبنيته التحتية على الأقل في منطقة جنوب نهر الليطاني.

رؤية حزب الله

وتابع: «حزب الله فطن إلى ضرورة فصل الساحات، لأن جهود حزب الله في اليمن والعراق وسوريا أدت كثيرا إلى إضعاف بنيته التحتية وقواه فيما يتعلق بالأمن الوقائي».

جيش الاحتلال يشن غارة جوية على لبنان

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال شنت غارة جوية على لبنان.

وزعم دانيال هاجاري في بيان صادر عنه: تم رصد نشاط عسكري داخل موقع لحزب الله كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان".

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