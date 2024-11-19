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خارج الحدود

تجاوز المسموح، إعلان من وكالة الطاقة الذرية حول مخزون اليورانيوم المخصب في إيران

النووي الإيراني،
النووي الإيراني، فيتو

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها تحققت من بدء إيران اتخاذ تدابير تحضيرية تهدف إلى وقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.

إعلان من الوكالة الذرية حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

وأشارت الوكالة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز 32 ضعف الحد المسموح به وفقًا للاتفاق النووي المبرم عام 2015، ما يثير مخاوف بشأن التزام طهران ببنود الاتفاق.

يأتي ذلك وسط جهود دبلوماسية مستمرة لخفض التوترات بين إيران والدول الكبرى وإعادة إحياء الاتفاق النووي، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لضمان شفافية الأنشطة النووية الإيرانية.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا، أمس الإثنين، على فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب تزويدها روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

ومن المقرر أن يتم تجميد أي أصول محتفظ بها داخل التكتل.


وتستهدف العقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ميناءين إيرانيين واقعين على بحر قزوين، وهما أمير باد وأنزلي، بالإضافة إلى شركة شحن إيرانية و3 شركات شحن روسية.

عقوبات بريطانية وأوروبية على إيران بسبب الصواريخ الباليستية


كذلك فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة ضد إيران أمس الاثنين، لإرسالها صواريخ باليستية وأسلحة أخرى إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستجمد أصول شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة الشحن المملوكة للدولة التي ساعدت في نقل الأسلحة.


كما ستفرض عقوبات ضد سفينة الشحن الروسية بورت أوليا-3 التي نقلت الصواريخ من إيران.


وقال وزير الخارجية ديفيد لامي في بيان قبل الإعلان عن العقوبات في مجلس الأمن الدولي: "إن محاولات إيران لتقويض الأمن العالمي خطيرة وغير مقبولة".

وأضاف لامي: "إلى جانب شركائنا الدوليين كنا واضحين بأن أي نقل للصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا سيواجه ردا قويا".

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العقوبات الاوروبية الطاقة الذرية إيران اليورانيوم اليورانيوم المخصب

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