الجمعة 22 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إيران تدعو واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي بشروط طهران

إيران، فيتو
إيران، فيتو

دعا مستشار المرشد الإيراني الولايات المتحدة إلى العودة إلى الاتفاق النووي أو السعي نحو اتفاق جديد يأخذ شروط طهران بعين الاعتبار.

وفي تصريحات صحفية، أكد المسؤول الإيراني أن بلاده لا تنوي التوجه نحو إنتاج قنبلة نووية، لكنه شدد على ضرورة قبول واشنطن بشروط إيران لإبرام أي اتفاق جديد.

وقال مستشار المرشد: "ننصح الولايات المتحدة بالتخلي عن سلوكها الخاطئ، فهناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق جديد إذا ما أظهرت واشنطن مرونة واحترمت المطالب الإيرانية".

تصريحات المسؤول الإيراني تأتي في سياق الجهود المستمرة لإحياء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وسط تعقيدات سياسية وأمنية تواجه العلاقات بين طهران وواشنطن.

إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردًّا على قرار وكالة الطاقة الذرية.

وجاء في البيان: "أصدر رئيس الهيئة الذرية الإيرانية أمرًا بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردًّا على قرار وكالة الطاقة الذرية".

وأضاف: "هذه الخطوة جاءت لتأمين مصالح البلاد النووية بما يتناسب مع احتياجاتها، مع ذلك يستمر التعاون بين طهران والوكالة وفق معاهدة الضمانات".

وتابع: "أمريكا والترويكا الأوروبية تنتهج سياسة مدمرة للأجواء الإيجابية بين طهران ووكالة الطاقة".

وأدان مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرار إيران عدم التعاون الكامل مع الوكالة.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران أيضا إلى تقديم إجابات في التحقيق المستمر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقعين تقاعست طهران في الإعلان عنهما كموقعين نوويين.

 

وصوت 19 عضوًا في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح القرار، بينما عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنع 12 عضوًا عن التصويت ولم يصوت عضو واحد.

ويأتي القرار في أعقاب تقرير سري صدر في وقت سابق هذا الأسبوع ذكرت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحدت المطالب الدولية بكبح جماح برنامجها النووي، وزادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة.

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مستشار المرشد الإيراني واشنطن الاتفاق النووي الولايات المتحدة النووي طهران

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